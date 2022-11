Vu les nombreuses déclarations du producteur Naoki Yoshida, la sortie de Final Fantasy 16 ne devrait pas être retardée. Mieux encore, la date sera annoncée incessamment sous peu.

Prévu pour un vague Été 2023, Final Fantasy 16 devrait respecter sa fenêtre de sortie. Et pour une date définitive ? Naoki Yoshida (FF14) a révélé qu'elle serait divulguée d'ici la fin de l'année. Soit dans très peu de temps. Le jeu est actuellement à 95% de son développement. Précédemment, Yoshida-san avait indiqué que les équipes passaient beaucoup de temps pour peaufiner le titre. À ce stade, il devrait donc plus y avoir de changements majeurs.

Dans les colonnes d'IGN et Everyeye, Naoki Yoshida a donné des infos complémentaires. L'histoire devrait pouvoir se boucler en 35-40 heures et sera linéaire, il n'y aura aucun embranchement. En revanche, le joueur pourra explorer de vastes zones avec des quêtes secondaires et ainsi faire grimper la durée de vie à environ 70 heures. Et si ça ne suffit pas, Final Fantasy 16 aura un New Game+.

Il a aussi fait savoir qu'en raison du contenu offert, FF16 sera probablement le premier épisode canonique de la franchise à recevoir la classification M. Les équipes ne voulaient pas raconter une histoire juvénile mais montrer la réalité de la bataille, et n'ont donc pas de soucis avec cette classification.