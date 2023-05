Nous voici à seulement quelques encablures de la sortie de Final Fantasy 16 sur PS5. Le RPG de Square Enix sort le 22 juin prochain en exclusivité sur la console de Sony. Notre preview du jeu nous laisse penser que le titre sera spectaculaire, malgré quelques réserves sur le contenu annexe. Après un Final Fantasy 15 clivant, cet épisode veut réconcilier les fans avec la licence culte. Naoki Yoshida, réalisateur du titre, se montre particulièrement transparent auprès du public. Il le prouve une nouvelle fois en indiquant, sans prendre de pincettes, qu'un élément très critiqué sera quand même bien présent dans la version définitive de FF16.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Final Fantasy Union, Naoki Yoshida explique que l'interface de Final Fantasy 16 avait été modifiée après les vives critiques des joueurs. « Nous avons bien entendu les réactions lorsque nous avons diffusé la première bande-annonce et que les gens ont vu l'interface utilisateur, puis ils ont fait part de leurs commentaires sur le fait que cela ressemblait peut-être trop à un jeu de combat », explique-t-il en préambule. Les joueurs ont souligné que cela ne correspondait pas au style du jeu tant c'était trop orienté science-fiction. Mais au bout du compte, l'équipe de développement a décidé de faire machine arrière et de conserver ce qui rebutait le public.

Nous avons entendu cela et nous sommes revenus en arrière, nous avons refait l'interface utilisateur et nous l'avons adaptée au style du jeu, mais nous avons trouvé qu'elle se confondait trop avec ce qui se passait et qu'elle devenait difficile à voir. En fin de compte, Final Fantasy 16 est un action-RPG. L'action est très rapide et les choses bougent. Il faut donc que ces chiffres et ces effets ressortent bien, sinon vous les manquerez dans le feu de l'action [...]. Nous avons donc décidé de revenir à ce que nous avions à l'origine, parce que c'était ce qui convenait le mieux.