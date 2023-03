Final Fantasy 16 sera l’une des plus grosses sorties PS5 de l’année. Dès cet été, le seizième épisode numéroté transportera les joueuses et les joueurs dans le monde de Valisthéa. Une terre bénie par les Cristaux où certains humains élus sont capables de se transformer en Primordiaux, les invocations. Un univers qui pourra être découvert sous le prisme de Clive Rosefield dont on suivra la quête de vengeance pendant trois périodes de sa vie. Une histoire plus sombre qu’à l’accoutumée qui sera qui se laissera approcher le 22 juin prochain et sans retard. C’est désormais officiel.

Final Fantasy 16 est gold

Final Fantasy 16 est passé gold. Plus tôt dans la journée du 31 mars, le compte Twitter officiel du jeu a annoncé la bonne nouvelle. Les développeurs de FF16 viennent d’obtenir la première copie de l’action-RPG. Un événement immortalisé par Kazutoyo Maehiro, directeur créatif, Hiroshi Takai, directeur, et celui qui est déjà la star du jeu : Torgal. En d’autres termes, pas de retard possible. Le développement du jeu est donc quasi-finalisé et le titre prêt à être pressé et déployé sans encombre. Cela n’exclut évidemment pas la présence du désormais inévitable patch day one lors du lancement de Final Fantasy 16 mais tout est maintenant prêt pour sa sortie.

Il est assez rare que de grosses productions obtiennent le sacro-saint statut gold deux mois avant leur sortie. Les équipes de Final Fantasy 16 n’ont désormais plus qu’à peaufiner le jeu jusqu’au 22 juin. Une excellente nouvelle donc pour les fans, car c’est finalement de très bon augure, d’autant que FF16 est quasi terminé depuis un moment. En avril 2022, Naoki Yoshida avait expliqué que le développement était dans sa dernière ligne droite, ce qui laisse penser que tout s’est déroulé sans encombre après les perturbations causées par la pandémie.

Les éléments RPG bientôt présentés

Si le développement principal est terminé, Final Fantasy 16 est encore nébuleux sur certains points. Pour le moment, Square Enix a principalement axé sa communication sur quatre grands axes : l’histoire, les combats, les graphismes et les Primordiaux. De nombreux fans s’impatientent de découvrir la dimension RPG, craignant qu’elle soit trop mise en retrait par rapport à l’action. Yoshi-P a tenu à les rassurer, des nouvelles seront données en avril.

On peut donc s'attendre à une présentation des différentes mécaniques et des quêtes annexes qui viendront gonfler la durée de vie. Pour mémoire, le producteur a récemment expliqué que Final Fantasy 16 pourrait vous tenir en haleine pendant 70-80 heures si vous vous attardez sur le contenu annexe. Encore quelques jours avant d’en savoir davantage.