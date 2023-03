La machine promotionnelle de Final Fantasy 16 est en route. Difficile à ce stade de se rappeler que pendant de longs mois, le prochain épisode numéro de la saga s’était muré dans un silence total. La sortie du jeu se rapprochant doucement, Square Enix ne semble plus louper une seule occasion de montrer son exclusivité PS5. Après avoir dévoilé quelques extraits, dont certains ont fait débat, Naoki Yoshida a fait le déplacement jusqu’à la PAX East 2023 pour révéler de nouvelles images de FF16. Histoire, environnements, combats... l’éditeur japonais continue de faire languir les fans sur ce qui est bien parti pour être l’un des immanquables de cette année.

Une longue présentation de Final Fantasy 16

Coup de projecteur sur Final Fantasy à la PAX East 2023. Le producteur du jeu a longuement présenté Final Fantasy 16. Du moins, Square Enix a tenté puisque si les visiteurs du salon américain ont pu découvrir de nouvelles images sans encombre, le désastre était total en ligne. Coupures régulières pendant toutes les phases de gameplay, stream hors ligne durant une grande partie de ce panel... tout ce ne s'est pas passé comme prévu. Sur la Toile cet événement n’a pas manqué de faire réagir, mais pas forcément en bien. Dans la foulée, la branche japonaise a promis de publier la vidéo complète de la présentation en VOD sur YouTube c’est désormais chose faite.

Yoshi-P a donc tenu à rappeler que son nouveau bébé s’articule autour de quatre piliers : la narration, les personnages, les combats et les graphismes. Plus que des mots, cette fois le sauveur de FF14 est venu avec tout un tas de nouvelles images inédites qui ont de quoi faire rêver les fans. Ce sont donc de nouveaux panoramas qui se sont dévoilés le temps d’une courte bande-annonce, l’équipe mettant avant tout l’accent sur des environnements en extérieur afin de répondre aux inquiétudes des joueurs qui craignaient de n’arpenter que des endroits trop sombres.

Un voyage rapide en quatre secondes

Tenant à les rassurer, le producteur a dévoilé une démo en live de Final Fantasy 16. On peut y voir Clive, Jill et ce bon vieux Talgor arpenter un environnement désertique plus ouvert, débouchant ensuite sur un village. L'occasion également de découvrir pour la première fois la carte du monde montrant toutes les zones pouvant être explorées au cours de l’aventure, soit au minimum 19 si l’on se base sur ce qui a été dévoilé. Les joueurs pourront alors revenir à chaque endroit visité à n’importe quel moment s’ils souhaitent s’éloigner de la quête principale grâce au voyage rapide qui les transporte d’une ville à l’autre en seulement quatre secondes.

Cette démo de FF16 a également mis en exergue quelques boutiques où le héros pourra s’approvisionner. Certaines villes abriteront également une pierre d’« Arete », transportant le héros dans une sorte de monde virtuel où il peut s’entraîner au combat, rejouer certains affrontements pour obtenir le meilleur score (mode Arcade), ou tout simplement réessayer les scènes. Une autre option est encore tenue secrète. Le producteur promet que ce n'était là qu'un tout petit aperçu des activités annexes, mais il faudra patienter avant d'en découvrir davantage.

Les mécaniques RPG de FF16 présentées le mois prochain

Les combats et les Primordiaux ont également été mis en avant avec des séquences de gameplay qui promettent des affrontements toujours plus viscéraux et nerveux. Yoshi-P rappelle par ailleurs que les fameux combats de ces impressionnantes créatures auront tous un feeling différents et dévoile un avant-goût de chacun, pas trop pour ne pas trop spoiler. Conscient des inquiétudes autour du côté action de Final Fantasy 16, le producteur a montré les fameux accessoires qui permettront de rendre le jeu plus accessible à travers une démo de gameplay en direct. Pour mémoire, le jeu n’aura pas de mode de difficulté classique, chacun pourra personnaliser son expérience pour la simplifier sur certains aspects du combat. L'un d'eux permet de pouvoir esquiver plus facilement via un QTE tandis qu'un autre permettra d'éviter automatiquement toutes les attaques par exemple.

Une présentation finalement assez dense qui n’a malheureusement toujours pas montré concrètement les mécaniques RPG de Final Fantasy 16. Yoshi-P donne rendez-vous aux joueurs en avril. Dès le mois prochain, Square Enix communiquera plus concrètement sur cet aspect. Vous pouvez en attendant retrouver la présentation complète dans la vidéo ci-dessous. Si vous souhaitez simplement regarder les nouvelles images, en voici le résumé :