Final Fantasy 16 est incontestablement l’une des plus grosses sorties PS5 de cette année. Le prochain épisode numéroté de la saga entend la moderniser en embrassant pleinement le côté action initié par FF15. Naoki Yoshida, producteur du jeu, se veut rassurant : la dimension RPG ne sera pas mise en retrait. Elle sera même présentée lors de la prochaine grosse mise en lumière du titre. En attendant, Square Enix dévoile de brefs extraits mettant à l’honneur un personnage qui a du mordant. L’occasion de découvrir quelques environnements en extérieur, mais aussi de soulever quelques inquiétudes supplémentaires au sein de la communauté de joueurs et de fans.

Les temps de chargement de Final Fantasy 16 déguisés grossièrement ?

Square Enix continue de communiquer sur sa prochaine grosse cartouche. Attendu pour le 22 juin 2023, Final Fantasy 16 exploitera pleinement les capacités de la PS5, les équipes de développement ne manquant jamais une occasion de chanter les louanges de la dernière console de Sony. A tel point que selon Yoshi-P, son bébé serait encore en développement sans la puissance de calcul de la machine et son SSD. Le producteur promet que les joueurs ne rencontreront aucun temps de chargement une fois leur partie lancée. Cependant, l’une des dernières vidéos montrées inquiète justement les joueurs sur ce point.

L’éditeur japonais a en effet dévoilé un nouvel extrait mettant en scène le plus mignon des personnages de FF16 : Talgor. Efficace en combat, le chien-loup sera également utile lors des explorations. Avec une simple pression sur une touche, le fidèle compagnon dévoilera la route à suivre. Mais ce n’est pas tant la fonctionnalité qui a retenu l’attention des fans mais un passage où l’on voit Clive se faufiler dans un endroit étroit. Les joueurs se sont alors mis à débattre pour savoir s’il s’agissait d’une technique servant à dissimuler les temps de chargement.

You can pet the dog

On avait émis le même doute suite à notre prise en main de Final Fantasy 16 à cause de portes à ouvrir avec des QTE récurrentes. Cependant dans l’extrait montré, cela semble avoir peu de sens puisque l’on peut apercevoir la zone suivante à travers la fissure. En théorie, cela voudrait dire qu’elle a déjà été chargée. Certains campent sur leur position et affirment que ce n’est qu’une illusion pour camoufler les temps de chargement. Il se pourrait en revanche que ce soit simplement un stratagème pour bloquer temporairement le joueur dans une zone ou l’empêcher de revenir en arrière, comme le fait parfois Naughty Dog pour ne citer que ce studio. D’autres développeurs utilisent cette méthode à des fins de mise en scène, pour rendre la découverte d’une zone plus ouverte ou du panorama suivant plus dramatique. Dans un cas comme dans l’autre, ce genre d'animation a l'air de commencer à lasser les joueurs.

Sur une note plus douce, une seconde vidéo de Final Fantasy 16 a montré LA fonctionnalité que les amoureux de doggos attendaient : la possibilité de caresser ce bon vieux Talgor, qui semble particulièrement apprécier les grattouilles aux oreilles. Ces deux nouveaux extraits sont également l’occasion de découvrir de nouveaux environnements en extérieur, qui changent de ceux aperçus dans les différentes bandes-annonces. On peut en outre découvrir une forêt luxuriante et une ville, en plus de se délecter de quelques notes musicales composées par Masayoshi Soken.