Final Fantasy 16 est incontestablement l’une des grosses sorties PS5 de cette année. L’exclusivité temporaire s’est récemment laissée approcher par la presse et les retours sont unanimes : le système de combat est prometteur. Certains points nécessitent en revanche d’être éclaircis, à l’instar de l’aspect RPG du jeu tenu encore au secret. L’autre interrogation majeure concerne la durée de vie de FF16. Le titre étant plus orienté action que jamais, les joueurs doivent-ils s’attendre à une production moins généreuse en termes de contenus ? Les développeurs ont répondu très franchement à la question.

Jusqu'à 80 heures de jeu pour Final Fantasy 16

Naoki Yoshida continue de promettre monts et merveilles pour Final Fantasy 16. Prudent et lucide, le producteur est un homme qui mesure généralement ses propos. Alors quand il s’exprime autour de la durée de la prochaine grosse exclusivité PS5, on a envie de le croire de bon cœur. Dans une interview accordée à Famitsu, le sauveur de FF14 est revenu sur ses déclarations autour des 11h de cinématiques en précisant qu’il ne s’agissait que des scènes liées à la trame principale. D’autres cutscenes sont également prévues pour les quêtes annexes. Mais combien de temps sera réellement nécessaire pour terminer FF16 ?

« Le jeu demandera environ 35 heures pour finir la trame principale. Comptez le double si on inclut le contenu annexe », a-t-il expliqué. Hiroshi Takai, le réalisateur de Final Fantasy 16, tient à rassurer les joueurs. Oui, il y aura pléthore de quêtes annexes, même si la teneur des activités prévues est encore nébuleuse. A dire vrai, Yoshi-P confesse que le jeu devait au départ être moins long pour que les joueurs, de plus en plus occupés avec leur quotidien, puissent au moins terminer l’histoire principale en 20 heures. Cependant, à mesure que le développement avançait, l’équipe continuait d’ajouter de nouveaux éléments. Résultat, FF16 pourra vous occuper pendant 80 heures si vous souhaitez le découvrir dans son entièreté.

Un mode ultra difficile et un tableau des scores

Avec ce jeu, nous voulions vraiment que les joueurs puissent terminer l’histoire du début à la fin. Si l'histoire est trop longue, le jeu peut devenir fatigant. C’est pour cela que nous voulions que Final Fantasy 16 soit de véritables montagnes russes, où quand vous pensez savoir où vous allez, le jeu part dans une autre direction. Finalement, FF16 est vraiment un condensé d’histoire, de combats etc. Si vous ne passez pas les cinématiques, cela prend environ 35 heures pour le terminer. Maintenant, si vous souhaitez maîtriser et augmenter le niveau de vos compétences, obtenir tous les accessoires, faire toutes les quêtes annexes et combattre tous les monstres à chasser, il faudra plutôt compter sur 70 à 80 heures de jeu. En plus de ça, nous avons ajouté un mode New Game Plus incroyablement difficile (appelé le mode Final Fantasy) qui vous permet de conserver vos stats. Cela devrait ajouter encore plus d’heures de jeu. Naoki Yoshida - producteur de Final Fantasy 16

A cela s’ajoute également un tableau des scores pour les « points d’attaque ». Pour le réalisateur de Final Fantasy 16, les joueurs les plus compétitifs seront alors gratifiés d’un gameplay infini s’ils souhaitent battre les scores des fans du monde entier, lui inclus. Il faudra néanmoins patienter encore un peu pour découvrir quel autre type de contenu annexe Final Fantasy 16 proposera et ses mécaniques RPG. Pour mémoire, le jeu est attendu pour le 22 juin 2023 en exclusivité sur PS5.