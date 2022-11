Les Game Awards 2022 approchent à grands pas et l’annonce potentielle de la date de sortie de Final Fantasy 16 avec. L’exclusivité PS5 devrait ouvrir ses précommandes lors de l'événement annuel immanquable. Des rumeurs qui prennent encore plus de poids aujourd’hui alors qu’elle a été examinée sous toutes ses coutures par un organisme de classification étranger.

Bientôt une annonce pour Final Fantasy 16 ?

FF16 sortira à l’été 2023, mais quand précisément ? Il semblerait que la réponse à cette question arrive dans quelques jours. Tom Henderson a en effet affirmé il y a peu que le jeu pourra très prochainement être réservé et ce pendant la période des Game Awards 2022. De son côté, Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16, a confirmé que la date de sortie sera annoncée avant la fin de l’année. Tous les voyants sont au vert pour l’événement de la semaine prochaine et un nouvel indice va dans ce sens.

Le Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, autrement dit l’équivalent du PEGI brésilien, a en effet rendu son verdict sur FF16. L’exclusivité PS5 n’est pas recommandée pour les enfants de moins de 16 ans en raison de « contenus sexuels, de sujets sensibles et de violence. » Si aucun autre détail n’a été révélé, tout porte à croire que Square Enix prépare quelque chose autour du jeu. Les éditeurs font régulièrement examiner leurs productions avant une annonce majeure, et Nintendo en a fait de même très récemment pour Zelda Tears of the Kingdom. Pour mémoire, le producteur de Final Fantasy 16 a révélé que le nouvel épisode de la saga avait bouclé son développement à 95%. Il ne reste désormais plus qu’à le peaufiner. De notre côté, il n’y a plus qu’à attendre le 8 décembre à partir de 18h pour avoir le fin mot de l’histoire.