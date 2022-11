Les Game Awards 2022 approchent à grands pas et Geoff Keighley commence à faire grimper la hype en confirmant un invité prestigieux. Naoki Yoshida sera en effet présent lors de l’événement annuel pour y faire quelques révélations autour de Final Fantasy 16. Cette fois plus de doute, la date de sortie devrait y être annoncée.

Final Fantasy 16 aux Game Awards 2022

Le 8 décembre prochain, les plus gros jeux de l’année seront célébrés lors du rendez-vous annuel où récompenses et grosses annonces sont de mise. Les joueurs attendent évidemment de découvrir des jeux inédits, mais les prochains hits de 2023 viendront assurer le show. Plusieurs rumeurs laissaient entendre que Final Fantasy 16 serait aux festivités et ouvrirait ses précommandes pour l’occasion. C’est désormais confirmé à demi-mots.

Le compte officiel des Game Awards 2022 a confirmé que Naoki Yoshida serait présent à cette occasion pour une « présentation spéciale en direct » jeudi prochain. Cela laisse désormais peu de place au doute, la date de sortie de FF16 devrait y être révélée. Le producteur du jeu avait en effet affirmé il y a quelques jours de ça qu’elle serait annoncée d’ici la fin de l’année. Comme l’expliquait Tom Henderson, une nouvelle bande-annonce serait prévue pour l’occasion, avec l'ouverture des précommandes à la clé.

Reste maintenant à voir si Final Fantasy 16 arrivera bien à l’été 2023, ou si les développeurs souhaitent retarder voire avancer son arrivée. Pour rappel, le producteur du jeu avait révélé que Final Fantasy 16 était déjà actuellement à 95% de son développement. Il ne restait plus qu’à le peaufiner. On sait cependant que le jeu devrait être le plus mature de la saga. Scènes de sexe explicites, prostitution, drogue, le titre pourrait ne pas faire dans la dentelle.