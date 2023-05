Final Fantasy 16 sera disponible dans un mois et il s’annonce déjà comme l’une des exclusivités PS5 fortes de l’année. Square Enix n’avait finalement pas réussi à convaincre avec Forspoken, mais le dernier épisode numéroté de la saga a toutes les cartes en mains pour réussir là où l'autre production a échoué. L’éditeur japonais mise énormément dessus, tout comme Sony qui a régulièrement mis en lumière ce qui sera la sortie forte de la console. Il était dès lors presque acquis que FF16 ferait un crochet au PlayStation Showcase et ça n’a pas loupé.

Un dernier trailer épique pour Final Fantasy 16

Dernière grosse bande-annonce avant sa sortie. Au milieu des annonces fortes comme plus molles du PlayStation Showcase, Final Fantasy 16 a fait encore une fois une apparition très remarquée. Pas question de présenter à nouveau le gameplay longuement montré. Cette fois, Square Enix met l’accent sur l’histoire, le ton plus sombre et dans la veine de Game of Thrones. Pour mémoire, le jeu vous embarque en plein cœur de Valisthéa, où les six nations possèdent chacune un Cristal-mère leur fournissant la magie nécessaire au quotidien. Cette ressource inestimable s’épuisant elle va être au cœur de conflits, dont Clive Rosfield va faire les frais.

L’histoire de FF16 suivra ce héros meurtri au cours de trois périodes de sa vie : son adolescence, la vingtaine puis la trentaine. Cette bande-annonce de lancement nous offre alors un aperçu de Clive Rosfield en quête de vengeance et qui doit lutter contre son propre destin cruel. Plusieurs Émissaires, ces êtres capables d’utiliser les pouvoir des Primordiaux (invocations) sont également mis en avant. Chacun a son propre sens de la justice et tous sont traités différemment selon les nations. Certains pays les perçoivent presque comme des divinités, d’autres comme des parias, tout comme certains ne les utilisent qu’à des fins militaires. Une toile de fond géopolitique complexe qui donnera un ton beaucoup plus mature et sombre. Rendez-vous le 22 juin sur PS5 pour découvrir l’histoire de Clive.