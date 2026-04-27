À sa sortie en 2010, personne n’aurait donné cher de sa peau. Et pourtant, seize ans plus tard, Final Fantasy 14 est toujours là, plus en forme que jamais et prêt à partir à la conquête de nouvelles plateformes. En effet, à l’occasion du récent Fan Festival Keynote organisé à Anaheim aux États-Unis, Naoki Yoshida, le directeur du jeu, et Takashi Kiryu, PDG de Square Enix, sont arrivés avec une grande nouvelle : Final Fantasy 14 débarquera officiellement sur Nintendo Switch 2 en août 2026. Mais attention toutefois, car plusieurs subtilités sont tout de même à noter.

Final Fantasy 14 arrive sur Nintendo Switch 2, mais il y a un hic

Tout d’abord, si les possesseurs de la machine pourront bénéficier d’un mois de jeu gratuit, il s’agit bien évidemment d’une offre temporaire. Sans doute Square Enix veut-il profiter de cette période pour tester les serveurs du jeu en toute sérénité, en s’épargnant au passage la foudre des joueurs qui auraient déboursé quelques deniers dans un abonnement en cas de problème. Un abonnement qui, d’ailleurs, fonctionnera ici différemment des autres plateformes. Car oui, Final Fantasy 14 disposera bel et bien d’une offre séparée sur Nintendo Switch 2.

Ce qu’il faut comprendre par-là, c’est que si un seul abonnement est nécessaire pour pouvoir profiter du jeu sur PlayStation, Xbox et PC, il faudra en revanche souscrire à une offre supplémentaire pour pouvoir en profiter sur la console de Nintendo. Une nouvelle qui, naturellement, fait beaucoup grincer des dents chez les fans, même si Square Enix tente de limiter la casse en proposant une réduction de 50% à tous les joueurs disposant déjà d’un abonnement à Final Fantasy 14 sur les autres plateformes.

Comment expliquer une telle différence ? On l’ignore. Sans doute la politique de Nintendo a-t-elle un grand rôle à jouer là-dedans. Cela étant, que les fans se rassurent : en contrepartie, aucune souscription au Nintendo Switch Online ne sera requise pour pouvoir profiter du jeu sur Nintendo Switch 2. De quoi limiter les dégâts, donc, même si la pilule reste naturellement assez difficile à avaler. Profitons-en d’ailleurs pour préciser que malgré cette différence de traitement, la cross-progression restera tout de même de la partie.

Square Enix rassure sur l’optimisation

Pour le reste, Yoshida a également profité de cette occasion pour dévoiler les performances de Final Fantasy 14 sur la machine, qui semble à première vue plutôt bien tenir la route. En tout cas, du peu que l’on a pu voir. Car il faut quand même avouer que sa remarque selon laquelle Nintendo aurait « un peu paniqué » à l’idée de présenter le jeu sur grand écran est loin d’être rassurante, même si le créateur assure de son côté que le studio fait tout son possible pour offrir une expérience de jeu aussi stable et convaincante que possible.

« Je vais être honnête avec vous : nous travaillons d’arrache-pied sur l’optimisation. Nous mettons tout en œuvre pour obtenir les meilleures performances possibles » a notamment déclaré le réalisateur de Final Fantasy 14. « Je pense que dans les villes, le nombre d’images par seconde risque d’être plus faible, simplement parce qu’il y a énormément de joueurs affichés à l’écran. Mais nous parvenons toujours à atteindre les 30 FPS en fonctionnement stable » ajoute-t-il malgré tout pour rassurer les joueurs. On ne demande qu’à voir.

Sources : Square Enix, My Nintendo News