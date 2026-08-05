C'était une sortie très attendue ce mois-ci, l'arrivée de Final Fantasy 14 ce 5 août 2026 sur Nintendo Switch 2 était surveillée de près par les fans. Le célèbre MMO de Square Enix est un véritable succès depuis son reboot il y a près de 13 ans maintenant. Désormais, c'est l'un des jeux les plus joués dans son genre et il propose un contenu absolument titanesque. Une partie de ce dernier est d'ailleurs accessible gratuitement sans avoir besoin d'acheter de jeu ni même de payer d'abonnement, mais il faudra faire de nombreuses concessions.

Final Fantasy 14 est enfin dispo sur Nintendo Switch 2

Si vous comptez vous lancer dans Final Fantasy 14, il faudra vous acquitter du jeu complet pour 44,99€ dans sa version standard et 59,99€ dans sa version collector numérique. Il faudra également souscrire à un abonnement mensuel. Si vous décidez d'acheter le jeu, sachez que vous aurez accès à absolument toutes les extensions. Soit plusieurs centaines d'heures de jeu. Il n'est pas nécessaire de les acheter à l'unité.

Le jeu vous propose d'incarner un ou une héroïne entièrement personnalisable ayant pour mission de sauver le monde d'une vaste menace. Vous aurez alors à votre disposition des dizaines de jobs issus de la franchise comme Mage Blanc, Mage Rouge, ou encore Chevalier Noir, Chevalier Dragon, etc. FF14 propose un énorme monde ouvert à découvrir sur terre et dans les airs, des dizaines d'environnements et des centaines d'heures de contenus, dont d'impressionnants combats de boss lors de raids particulièrement intenses. La communauté est nombreuse et les mises à jour sont régulières. C'est actuellement l'un des meilleurs MMO avec World of Warcraft et Guild Wars 2. Le jeu est disponible sur consoles et PC et propose tout ce qu'il faut en termes de crossplay pour jouer avec les joueurs du monde entier.

Comment jouer à Final Fantasy 14 gratuitement ?

Final Fantasy 14 étant un investissement, vous pourriez avoir envie de vous y essayer avant de passer à la caisse. Bonne nouvelle, le jeu propose une version d'essai XXL permettant de faire le jeu de base, FF14 A Realm Reborn, et ses trois premières extensions : Heavensward, Stormblood et Shadowbringers. Vous pouvez la retrouver facilement sur les différents magasins en ligne, comme ici sur le Nintendo e-shop pour la version Nintendo Switch 2.

Il faut tout de même prendre en compte que vous devrez faire de très nombreuses concessions. Par exemple, vous ne pourrez pas atteindre le niveau maximal du jeu, mais serez bloqué au niveau 80. Il ne sera pas possible d'interagir avec les autres joueurs, ni même de participer aux sessions PVP ou à certains Raids. Quelques Jobs sont également bloqués et des quêtes inaccessibles.

Les limitations de la version gratuite de FF14

Aucun achat n'est requis pour jouer à la version d'essai de Final Fantasy 14

Un seul compte dédié n'ayant jamais été lié au jeu peut être enregistré par ID Square Enix.

Certaines microtransactions sont impossibles, comme les cadeaux ou les objets cosmétiques.

Les joueurs gratuits ne peuvent créer que 8 personnages jouables par centre de données.

Limitation au niveau 80, l'accès est limité au jeu de base et à ses trois premières extensions.

Vous ne pouvez pas avoir plus de 300 000 gils dans vos poches.

Vous ne pouvez pas vous servir des commandes de discussion instantanée « hurler », « crier » ou « murmurer ».

Le marché est inaccessible et vous ne pouvez pas échanger d'objets avec les autres joueurs.

Vous ne pouvez pas utiliser les services Mogs, ni recruter de Servants.

Il est impossible d'acheter une propriété.

Les joueurs de la version gratuite de Final Fantasy 14 ne peuvent pas créer une linkshell ou une linkshell inter-Monde, mais peuvent en rejoindre une s'ils y sont invités.

Vous ne pouvez pas créer ni rejoindre de compagnie.

Vous ne pouvez pas monter une équipe mais pouvez en rejoindre une si vous êtes invités.

Les joueurs gratuits de Final Fantasy 14 ne peuvent pas participer aux modes PVP, ni avoir accès à certains Raids.

Le contenu communautaire est inaccessible.

Que vaut la version gratuite de FF14 ?

Pour l'avoir testée longuement, la version d'essai de Final Fantasy 14 est suffisante pour prendre la température quelques heures. Le scénario principal et la plupart des quêtes secondaires sont relativement accessibles seul. Toutefois, vous perdrez clairement toute la dimension MMO, les interactions avec les autres joueurs, et certaines mécaniques. C'est justement ici que brille FF14. Le jeu pousse les joueurs à s'entraider avec de nombreuses fonctionnalités. La communauté est aussi globalement sympathique la plupart du temps, surtout avec les nouveaux venus. Pour un essai de quelques heures, vous ne devriez pas rencontrer trop de problèmes. Cependant, les limites se feront rapidement ressentir dès lors que vous commencerez à vous y investir. Et ce même avant de voir le bout du contenu de cette version d'essai.