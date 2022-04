Square Enix a dévoilé de plus amples informations autour de la mise à jour 6.1 de Final Fantasy 14 Endwalker. Au programme, des nouveaux éléments de jeu, du contenu en solo, des collaborations et bien plus encore.

En parallèle du développement de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida continue d’assurer son rôle de producteur et de directeur de FF14. Et le bougre est bien occupé depuis le lancement de l’extension Endwalker, qui va accueillir sa mise à jour 6.1. Voici tout ce que l’on sait à son sujet.

La mise à jour 6.1 se précise. Lors de la dernière lettre du producteur LIVE, Square Enix a révélé que « Newfound Adventure », la prochaine grosse update de Final Fantasy 14 Endwalker sera disponible le 12 avril 2022. Un patch qui sera notamment marqué par l’arrivée d’un système de Renforts inédit, basé sur celui d’adjuration actuel. Plus concrètement, tous les donjons instanciés et les défis accessibles à 4 joueurs pourront également être accomplis en solo avec des PNJ alliés. En d’autres termes il sera enfin possible de suivre l’histoire seul si le cœur vous en dit.

Pour unifier le tout, une refonte totale du « Cap Vendouest » et d’autres instances sont attendues pour favoriser l’expérience en solo. D’autres donjons 2.0 de l'épopée de A Realm Reborn ont été légèrement modifiés aussi bien en termes de gameplay que graphiquement. Le système d’adjuration sera également étendu au contenu 2.X, à l’extension Heavensward et au-delà.

Quel contenu pour la maj 6.1 ?

Cette mise à jour 6.1 de FF14 signera aussi le retour de l’équipement JcJ inspiré par GARO, la série télévisée japonaise à succès. Les joueurs pourront mettre la main sur des montures spéciales et les jobs de Shadowbringers et Endwalker pourront enfin profiter de ces équipements originaux. Un nouveau défi irréel sera également de la partie « Le fléau d'Ultima (irréel) », ainsi que le compendium, un nouvel objet précieux, une série de raids en alliance Le Mythe éorzéen et bien plus encore :

Nouvelles quêtes de l'épopée : la mise à jour 6.1 marquera le début d’une nouvelle aventure pour les Guerriers de la Lumière.

Nouvelles quêtes tribales : lors de la mise à jour 6.15, les quêtes tribales des Arkasodaras seront accessibles à tous les jobs et les classes de combattant ou de mage.

Nouveau quartier résidentiel : des terrains à Empyrée, le nouveau quartier résidentiel de la sainte Cité, seront disponibles à l’achat. L’acquisition de terrains bénéficiera désormais d’un système de vente par tirage au sort lors de dates prédéfinies.

Nouveau défi : Le Répons final (extrême) : les joueurs pourront se mesurer une nouvelle fois au chantre de l’anéantissement, dans une version réinventée par l’imagination fertile du ménestrel errant.