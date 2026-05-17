L'un des Final Fantasy les plus appréciés par les fans a le droit à un mod gratuit pour le rendre encore plus beau sur PC et le résultat est très convaincant. Pour certains, c'est même incroyable.

Alors que FF7 Remake 3 est en chantier et que la plupart des autres jeux ont déjà eu le droit à un remaster, les fans réclament haut et fort le retour de Final Fantasy 13. À l'époque, le jeu divise mais il aura pourtant le droit à deux suites qui forment l'une des trilogies les plus appréciées de la franchise. Pourtant, Square Enix ne semble pas avoir de plan pour le jeu, mais la communauté en a décidé autrement.

Final Fantasy 13 devient encore plus beau sur PC avec ce nouveau mod gratuit

À défaut d'un remake ou d'un remaster, la trilogie Final Fantasy 13 est encore jouable sur PC, notamment via Steam. Beaucoup de joueurs se sont alors attelés à la création de mods pour améliorer la stabilité du jeu, mais aussi ses graphismes. Il y a peu, c'est un mod qui touche à toute l'interface, pour FF13 premier du nom, qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux.

Il fait en effet passer tous les menus en 4K au lieu des 1080p classiques. Le résultat se voit nettement, certains affirment même que la « différence est incroyable » entre la version classique et la version modée. Combiné à d'autres mods qui augmentent significativement la qualité des textures ou encore celle des cinématiques, Final Fantasy 13 devient vraiment superbe. Au fil des années, la communauté de fans aura finalement réussi à mettre sur pied son propre remaster, là où Square Enix ne semble même pas s'intéresser à un simple portage du jeu sur consoles actuelles, malgré la très forte demande des fans. C'est un non-sens que personne ne comprend vraiment, alors que des jeux ayant bien plus divisé comme Final Fantasy 12 ont eu le droit à leur remaster sur PS4 il y a de ça des années. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas peur de bidouiller vous-même, vous pouvez récupérer dès maintenant ce mod gratuit sur Nexusmods et suivre les instructions pour les installer.



A gauche en 1080p à droite en 4K. La différence est nettement visible sur grand écran - Captures d'écran via Reddit

Source : Reddit