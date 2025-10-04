Il y a parfois des jeux qui sont à l’épreuve du temps, et Final Fantasy 11 en fait assurément partie. Vingt-trois ans après sa sortie, le MMORPG de Square Enix, qui a vu le jour en 2003 dans nos contrées européennes, continue quotidiennement d’attirer de nombreux fans de la franchise. Pourtant, depuis le retour en force de Final Fantasy 14, on aurait pu croire que les amateurs du genre avaient de bonnes raisons de tourner la page. Mais non seulement c’est loin d’être le cas, mais en plus c’est tout l’inverse qui tend à se produire.

Final Fantasy 11 ferme un autre de ses serveurs

En effet, à la grande surprise générale, Square Enix vient tout juste d’annoncer à la communauté qu’un autre des serveurs de Final Fantasy 11 allait prochainement devoir fermer ses portes… pour cause de surpopulation. Oui, après Asura en juillet dernier, ce sera donc au tour de Bahamut de verrouiller son accès à compter du 9 octobre prochain, de sorte à empêcher de nouveaux joueurs d’y transférer leurs personnages. Et cette fois encore, la raison invoquée est la même : qui dit serveurs surchargés dit problèmes potentiels, ce que Square Enix tient évidemment à éviter.

Yoji Fujito, directeur de Final Fantasy 11, en a d’ailleurs profité pour faire un petit point sur la situation à Asura, qui a vu certains joueurs quitter le navire depuis le mois de juillet. Mais cela veut-il dire pour autant que le serveur va enfin pouvoir rouvrir ses portes ? Malheureusement non, dans le sens où la charge de ce dernier reste pour l’instant inchangée selon le créateur. Cela étant, Square Enix continue de surveiller l’évolution des données, et se dit prêt à prendre les décisions adaptées lorsque cela sera nécessaire.

Avec pas moins de seize mondes à visiter, Final Fantasy 11 laisse toutefois quand même une belle marge de manœuvre pour les joueurs, qui ont encore bien d’autres serveurs prêts à les accueillir malgré la fermeture d’Asura et de Bahamut. Et mine de rien, de telles décisions ont largement de quoi amuser quand on sait que Final Fantasy 11 a failli être abandonné par Square Enix il n’y a pas si longtemps. Heureusement pour les joueurs, cela n’a finalement pas été le cas, et au vu de la population encore présente sur le jeu, cela ne semble plus du tout être au programme de l'éditeur.

Source : GameRant