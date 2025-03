Avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes, le film Super Mario Bros. a donné des ailes à Nintendo. Alors qu’une suite a rapidement été commandée, la firme japonaise a annoncé vouloir fortifier sa présence sur le marché du divertissement. D’autres adaptations sur petits et grands écrans sont prévues, notamment avec l’aide de Nintendo Pictures sa nouvelle filiale dédiée à la création de contenus visuels. Jamais avare en surprises, l’éditeur s’est enfin décidé à réaliser un rêve de longue date de beaucoup de fans : faire un film Zelda.

Le studio Illumination (Moi, Moche et Méchant) était d’abord pressenti pour donner vie à Hyrule avec la dextérité dont ils ont fait preuve pour Super Mario Bros., mais Nintendo a encore une fois pris à contre-courant toutes les attentes. Zelda passera donc par la case live-action avec Wes Ball (trilogie Le Labyrinthe, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume) à la réalisation. C’est à peu de choses près les détails que nous avions, mais Nintendo s’est enfin décidé à dévoiler sa date de sortie. Le film The Legend of Zelda sotira donc le 26 mars 2027 dans les salles obscures, comme révélé sur Nintedo Today, la nouvelle application de l'éditeur. Ça paraît loin, mais Big N avait précédemment lâché que ça arriverait « d'ici la fin de la décennie. » Bonne nouvelle vous n'aurez pas attendre aussi longtemps que ce que certains pensaient.

Pour de plus amples informations, il faudra en revanche patienter. Wes Ball se montre cependant confiant. Dans de récentes interviews, le réalisateur a expliqué vouloir s’inspirer des œuvres de Miyazaki pour la direction artistique du film Zelda. L’adaptation aura donc de faux airs de Mon Voisin Totoro et Le Château ambulant, mais avec un ton plus « sérieux et réaliste. » Shigeru Miyamoto, la légende absolue de Nintendo, supervisera directement cette adaptation et veillera au grain pour s’assurer que ce film Zelda soit à la hauteur des attentes et un phénomène comme le film Super Mario Bros.

Illustration de The Legend of Zelda Breath of Wild ©Nintendo

Source : application Nintendo Today!