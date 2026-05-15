Après les succès démesurés du film Super Mario Bros. (1,3 milliard de dollars de recettes au box-office) et de sa suite, Super Mario Galaxy. (déjà 925 millions de dollars engrangés), Nintendo a pris conscience qu’il tenait entre ses mains un nouveau filon presque inépuisable tant son catalogue regorge de licences fortes qui ne demandent qu’à être exploitées. Les prochains héros à investir le grand écran ne seront autres que Zelda et Link, dans un film live-action dont le tournage s’est récemment achevé en Nouvelle-Zélande. Après quelques images officielles, Nintendo et Shigeru Miyamoto en personne viennent d’annoncer une très bonne nouvelle concernant le film Zelda.

Shigeru Miyamoto a ainsi visiblement décidé que l’attente était déjà suffisamment insupportable comme ça. Alors que le film live-action de The Legend of Zelda devait initialement débarquer dans les salles obscures le 7 mai 2027, Nintendo a décidé d’avancer sa sortie d’une petite semaine. Le nouveau rendez-vous est donc fixé au 30 avril 2027. C'est ainsi le développeur le plus éminent de la firme qui l'annoncé sur son compte officiel avec son sempiternel « C’est Miyamoto », généralement annonciateur de bonnes nouvelles. Pas d’explication détaillée, ni de grand communiqué. Le papa de Mario a simplement affirmé que « l’équipe travaille dur pour sortir le film au plus vite ». Ce qui, dans le jargon Nintendo, équivaut généralement à un mélange de perfectionnisme maladif et un planning pour lequel il est confiant.

Outre cette nouvelle date de sortie, seuls quelques détails concrets ont été annoncés par Nintendo. Link sera incarné par Benjamin Evan Ainsworth, aperçu notamment dans The Haunting of Bly Manor, tandis que Bo Bragason, vue dans Renegade Nell, prêtera ses traits à Zelda. Le tournage s’est quant à lui achevé le mois dernier en Nouvelle-Zélande. Mais la vraie question reste entière, de quoi parlera exactement ce film Zelda ? Au regard des premières images volées, l’adaptation pourrait piocher dans plusieurs épisodes de la chronologie tentaculaire de la saga, des classiques de la licence aux volets les plus récents comme Zelda TOTK. Il n’y a donc plus qu’à attendre une première bande-annonce du film Zelda pour en avoir le cœur net.

Tweet officiel de Nintendo.

Source : Nintendo