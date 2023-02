Depuis son annonce, et surtout la diffusion de la première bande-annonce, le film Super Mario Bros déchaîne les passions en bien comme en mal. Outre-Atlantique le choix de Chris Pratt pour incarner la plus célèbre des mascottes du jeu vidéo ne convainc toujours pas. Nintendo avait alors misé le reste de sa communication sur d’autres personnages, comme Peach et Donkey Kong. A l’approche de la sortie de l’adaptation, l’éditeur japonais annoncé un nouvel événement pour le mois prochain.

Un Nintendo Direct pour le Film Super Mario Bros

Le film Super Mario Bros sera disponible dans les salles obscures le 7 avril 2023. Dire qu’il est attendu de pied ferme serait un doux euphémisme et Nintendo a décidé de marquer le coup une dernière fois. L’ultime bande-annonce de l’adaptation sera diffusée le 9 mars 2023 à 23h, heure française. L’occasion donc de découvrir encore quelques images du long-métrage chapeauté par le studio Illumination et de réécouter Chris Pratt en action pour les anglophones. Peut-on s’attendre à quelques surprises en cette veille du Mario Day ? C’est fort probable.

Big N calme les ardeurs d’emblée : « ce Nintendo Direct n'inclura aucune information sur des jeux », explique la firme nippone sur ses réseaux sociaux. En revanche, tous les astres semblent être alignés pour le nouveau pack Nintendo Switch qui a leaké il y a quelques heures. Selon la fuite en question, l’éditeur commercialiserait dès le 10 mars 2023 un bundle facturé environ 269€ en France. Il comprendrait alors une Nintendo Switch rouge (pas une OLED donc), vendue avec un code de Super Mario Bros Odyssey et « quelque chose en lien avec le film Super Mario Bros » sans que l'on ne sache quoi. L’officialisation devrait donc bien avoir lieu pendant ce Nintendo Direct du 9 mars 2023. Rendez-vous dans deux semaines pour en avoir le cœur net.