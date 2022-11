Le film Super Mario Bros a eu le droit à une nouvelle mise en avant lors du dernier Nintendo Direct spécial consacré à cette adaptation. Au programme, des lieux et des personnages emblématiques.

La première bande-annonce du film Super Mario Bros n’a pas convaincu Outre-Atlantique. En cause, non pas le design des personnages ou l’animation, mais l’interprétation du plombier par Chris Pratt. Les internautes ont rapidement fait part de leur déception, au point que les anglo-saxons envient la VF ou même la version italienne. Un mois plus tard, Big N présente son adaptation sous un nouveau jour avec une seconde bande-annonce.

Un nouveau trailer pour le film Super Mario Bros

Chose promise, chose due. Big N a dévoilé de nouveaux extraits du film Super Mario Bros au travers d’un deuxième trailer. Comme le laissait présager le teaser accompagnant l’annonce du Nintendo Direct, cette nouvelle vidéo se focalise avant tout sur Peach et son château. La surprise avait été quelque peu gâchée, car un employé de McDonald’s avait révélé son design à l’avance. La Toile était d’ailleurs partagée à ce sujet, trouvant son look trop proche des princesses Disney à leur goût.

Plus que son apparence, c’est avant tout l’interprétation d’Anya Taylor-Joy, connue pour son rôle dans Le Jeu de la dame, qui a été mise en avant. Autre personnage mis révélé, Donkey Kong incarné par Seth Rogen. Cette nouvelle bande-annonce confirme également que le film Super Mario Bros sera bourré de références en tout genre, dont les spin-off Mario Kart, Mario Maker, mais aussi Super Mario Bros 3 avec un aperçu du costume de Tanuki.

Annoncé pour la première fois il y a sept ans, le film Super Mario Bros sera diffusé au cinéma dès le 29 mars 2023 en France. Outre Chris Pratt et Anya Taylor-Joy, l'adaptation mettra en vedette Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black prêtera sa voix à Bowser, Toad sera quant à lui incarné par l'humoriste Keegan-Michael Key. Dans l'actualité, plusieurs affiches officielles ont leaké, laissant entrevoir que Pauline sera également dans le film.