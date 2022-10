Il y a tout juste une semaine, les fans découvraient la première bande-annonce du film Super Mario Bros. Un aperçu qui a fait l’unanimité quant à la qualité de l’animation, mais l’interprétation du plombier en revanche, c’est une autre histoire. Chris Pratt s’est rapidement fait démonter sur les réseaux sociaux et les joueurs ont appelé au retour de Charles Martinet, acteur du héros emblématique. Ce dernier s’est d'ailleurs exprimé sur le sujet.

Charles Martinet s'exprime après le trailer du film Super Mario Bros

Chris Pratt n’avait pas menti, sa performance ne ressemble en rien à ce que l’on a pu entendre dans l’univers de Mario jusqu’ici. Et pour cause, la voix du plombier depuis 30 ans a été écartée au profit de la vedette hollywoodienne. Les premières images ont déçu les fans et beaucoup ont fait part de leur colère. La décision de remplacer Charles Martinet par l’acteur de Jurassic World a fait des émules et a été considérée par beaucoup comme une insulte à son talent mais aussi à la profession en elle-même.

Rapidement, l’acteur de Mario est sorti de son silence pour exprimer sa gratitude. « Merci tout le monde ! Votre amour et votre gentillesse signifient plus pour moi que ce que vous ne pouvez imaginer. Ils m’ont sincèrement touchés en plein cœur. Mes petits yeux ont l’air bien humides aujourd’hui Merci. » Les fans de Martinet pourront néanmoins retrouver la voix qui leur est si chère dans les prochains jeux Mario, puisqu'il compte l’incarner « jusqu’au restant de ses jours ». Les américains devront juste supporter Chris Pratt le temps du film Super Mario Bros. Chez nous, la VF a fait des jaloux et a été saluée Outre-Atlantique.