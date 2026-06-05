À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, FIFA annonce son grand retour dans le monde du jeu vidéo avec FIFA World Cup, un nouveau titre à venir prochainement sur Netflix.

Pour les amateurs de football, ce mois de juin s’annonce définitivement comme un événement à part entière. En effet, tandis que nous sommes désormais aux portes du lancement de la Coupe du Monde 2026, dont le coup d’envoi sera officiellement donné la semaine prochaine, l’heure est venue pour la FIFA de faire une grande annonce auprès des joueurs. Car trois ans après sa rupture avec Electronic Arts, ça y est : la fédération est maintenant prête à faire son grand retour dans le monde du jeu vidéo avec un nouveau titre baptisé FIFA World Cup Launch Edition.

Delphi et Netflix annoncent FIFA World Cup Launch Edition

Développé par Delphi en collaboration avec Netflix, FIFA World Cup se présente comme « une simulation de football épurée » destinée à permettre aux abonnés à la plateforme de streaming de « vivre l’excitation du terrain » sans avoir besoin de quoi que ce soit d’autre qu’un abonnement (sans surcoût supplémentaire) et un téléphone. « En célébrant l'émotion et la joie du football, FIFA World Cup Launch Edition ouvre un nouveau chapitre pour les jeux FIFA » se réjouit alors la compagnie, en promettant une expérience fluide et rapide jouable jusqu’à quatre joueurs.

« Dans FIFA World Cup Launch Edition, votre téléphone sert de manette et votre télévision se transforme en stade de foot. Lancez le jeu sur votre TV, scannez le QR code avec votre téléphone, et vous pourrez swiper pour tirer ou faire des passes en quelques secondes » peut-on notamment lire sur le site de Netflix ; qui indique que le jeu a également été pensé pour les personnes n’ayant « jamais touché à un jeu vidéo de [leur] vie ». Ce qui, en cette période de Coupe du Monde 2026, peut effectivement s’imposer comme un véritable avantage.

Prévu pour le 11 juin prochain, soit le jour du lancement officiel de la compétition, FIFA World Cup invitera les joueurs à choisir leur équipe parmi les 48 pays qualifiés, avant de les emmener sur l’un des 16 stades officiels en compagnie des 1 248 joueurs sélectionnés. Et pour Netflix, cela ne représentera que le début d’une grande aventure. « Par la suite, ce jeu épuré et ultradynamique évoluera » assure en effet la plateforme, sans donner plus d’informations à ce sujet. Car pour l’heure, le focus est clair : il s’agit de vivre pleinement cette Coupe du Monde 2026.

Source : Netflix