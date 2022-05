Après le divorce entre la FIFA et Electronic Arts, les regards se tournent vers Take Two Interactive pour développer le prochain FIFA, avec 2K et Visual Concepts.

Vous n'avez pas pu rater l'info de la semaine dernière : Electronic Arts refusait de céder aux demandes de la FIFA. La fédération exigeait de plus groses royalties de la part de l'éditeur, surtout avec la coupe du monde en ligne de mire. malheureusement l'éditeur a préféré refuser l'offre, et donc perdre au passage la licence officielle FIFA, ce qui va impliquer un changement de nom. La licence d'EA devrait donc s'appeler EA Sports FC, tandis que la fédération internationale de football cherche un repreneur pour sa série.

Forcément, tous les regards se tournent du côté de Take-Two Interactive, et plus particulièrement vers 2K Games pour un nouveau FIFA. L'éditeur a déjà fait merveille en redressant la licence du basketball. Autrefois chasse gardée d'EA, la NBA brille désormais sous les couleurs de 2K grâce aux prodiges du studio Visual Concepts.

FIFA : un futur chez 2K Games ?

Avec une pluie d'excellents opus, le studio a remonté la franchise au firmament, et on se demande donc si le jeu de foot ne pourrait pas suivre le même chemin. Avouez que ça aurait de la gueule. Surtout que si NBA 2K fait figure de référence en termes de basketball, un hypothétique FIFA 2K serait en position de challenger. D'ailleurs, plusieurs grands club ont déjà communiqué sur leur intention de faire partie du jeu d'Electronic Arts.

Faut-il s'attendre à un FIFA 2K ? La question a été posée à Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, par nos confrères d'IGN.

Nous sommes toujours intéressés par une opportunité d'étendre nos activités dans le domaine du sport, et FIFA est une grande marque avec un poids incroyable. mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucun projet à partager.

Vous l'avez compris, le grand patron reste coi. Officiellement, rien n'est en cours, mais on se doute que si des tractations sont en cours, le PDG n'en dirait rien non plus. Sorti de 2K, on voit mal qui aurait l'envergure pour pouvoir porter la licence FIFA sur ses épaules. Et vu les promesses faites par le patron de la FIFA Gianni Infantino qui a déclaré "Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football.", les ambitions semblent assez hautes.