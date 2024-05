Le monde des jeux vidéo de football est en pleine effervescence, avec des rumeurs qui circulent sur un potentiel changement majeur dans l'industrie. Depuis des années, EA Sports domine le marché avec sa célèbre franchise de jeux FIFA, offrant aux fans des expériences de football de plus en plus réalistes et captivantes. Cependant, des informations récentes suggèrent que des bouleversements pourraient être en cours.

FIFA dans de nouvelles mains ?

Selon des rumeurs récentes, 2K aurait obtenu la licence officielle de la FIFA pour développer le prochain jeu de la série. Ces allégations proviennent d'un détaillant, @mohplay_inc_, qui affirme que "le partenariat est confirmé et que 2K va lancer une nouvelle série de jeux de football", bien qu'aucune source spécifique n'ait été partagée pour étayer cette affirmation.

Bien que cette information n'ait pas encore été confirmée officiellement, elle fait écho à des rumeurs antérieures de cette année suggérant que 2K et la FIFA auraient discuté de la possibilité que 2K prenne en charge le développement de la série FIFA après qu'EA a annoncé qu'il continuerait sa franchise de football sans la marque FIFA.

Des sources de Insider Gaming avaient également mentionné plus tôt cette année qu'elles avaient entendu des rumeurs sur un partenariat entre FIFA et 2K pour la création d'un jeu de football officiellement licencié.

Malgré la perte de la licence FIFA, EA a montré qu'il restait un acteur majeur dans le domaine des jeux de football. Cette année, EA Sports FC 24 a atteint 11,3 millions de joueurs lors de sa première semaine de sortie, surpassant les 10,3 millions de joueurs de F23 sur la même période, un chiffre que EA avait qualifié de "record" et de "plus grand lancement" dans l'histoire de la franchise à l'époque.