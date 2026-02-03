Alors que les bruits de couloir continuent à s'intensifier autour de EA FC 27 et son potentiel nouveau mode en monde ouvert, un autre jeu de football fait parler de lui. La licence FIFA prépare en effet son grand retour dans un futur pas si lointain. Et une excellente nouvelle vient de tomber pour les fans de la série.

Depuis 3 ans, la série culte créée par EA Sports avait fait l'objet d'un changement majeur, abandonnant ses liens direct avec la FIFA pour devenir EA FC. Electronic Arts reste cependant leader du marché, malgré les tentatives d'autres studios de venir lui grapiller du terrain - notamment du côté de Konami avec eFootball, ou avec le titre gratuit UFL. Tout pourrait changer dans les mois à venir, puisqu'un nouveau jeu officiel FIFA est en préparation du côté de Netflix.

Le nouveau jeu FIFA peut-il concurrencer EA FC 27 ?

La grosse nouvelle de la fin d'année 2025 pour les amateurs de ballon rond virtuel, c'est effectivement le retour d'un jeu officiellement estampillé FIFA. C'est Netflix Games qui annonçait la nouvelle, avec le studio Delphi Interactive aux commandes du développement. Delphi serait actuellement en train de réfléchir à une façon de « réimaginer la licence », maintenant qu'elle n'est plus associée à Electronic Arts. Et l'excellente nouvelle, c'est que c'est un certain Julien Merceron qui est en charge de l'aspect technique du jeu.

Julien Merceron a considérablement travaillé sur le Fox Engine, qui était utilisé pour eFootball.

On a appris ce 2 février que c'est Julien Merceron qui a été approché par Delphi et Refactor Games pour ce nouveau jeu FIFA. Si les fans sont contents d'apprendre la nouvelle, c'est parce que le développeur français est justement connu pour son travail de directeur technique sur de nombreuses licences. Il a par exemple travaillé chez Ubisoft avant de rejoindre Eidos Interactive et de travailler sur le Luminous Engine au Japon. Mais c'est surtout son travail chez Konami qui peut être intéressant ici, puisqu'il y a notamment chapeauté la création du Fox Engine.

Le Fox Engine, c'est le moteur derrière les épisodes récents de Metal Gear Solid, mais qui faisait également tourner eFootball, développé et édité par Konami. Son expertise sera donc centrale dans le développement de ce futur jeu FIFA, dont l'arrivée est prévue pour la prochaine Coupe du Monde de 2026. Le titre devrait d'ailleurs être jouable sur téléviseurs pour les abonnés Netflix, qui pourront utiliser leur smartphone comme manette de jeu.

