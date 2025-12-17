La compétition sur le terrain du ballon rond. Un nouveau jeu FIFA officiel s'officialise enfin. Reste à savoir si cela représentera une véritable menace pour la licence EA FC.

Alors que le plus grand événement footballistique se tiendra en 2026, la Fédération internationale de football association sera au cœur des festivités, et cela à plus d'un titre. S'étant distanciée d'Electronic Arts pour tout ce qui se rapporte au marché vidéoludique, elle n'a pas raccroché les manettes pour autant — du moins, pas exactement. Un nouveau jeu FIFA officiel s'annonce enfin. Mais la licence EA FC doit-elle trembler ?

Un nouveau jeu FIFA que personne n'a vu venir

Les amateurs de ballon rond et de simulation de foot vont pouvoir compter sur un nouveau représentant du genre. Alors que les serveurs du dernier FIFA d'Electronic Arts ont fermé en octobre dernier, EA Sports FC restent le grand leader du marché. Même si PES a muté en eFootball, la concurrence est loin d'être valable. Pour autant, beaucoup espéraient voir revenir un jeu vidéo officiellement associé à la fédération.

Cette grande annonce devrait donc en ravir plus d'un. Netflix Games vient de révéler la production d'un jeu officiel FIFA. Le développement et l'édition ont été confiés à Delphi Interactive, un studio connu pour avoir déjà travaillé à IOI et qui affiche pour ambition de « construire des jeux AAA tirés des licences les plus populaires ».

Pourtant, ce nouveau jeu FIFA pourra-t-il prétendre être étiqueté « AAA » ? Comme vous pouvez vous en douter avec le diffuseur SVOD, il s'agira d'un titre à destination du marché mobile. « Vous n'aurez besoin que de votre téléphone et de Netflix », explique le communiqué. L'idée est de pouvoir vivre l'intensité des matchs du bout du doigt, où que vous soyez. EA FC 26 et ses suites peuvent certainement se rassurer pour le moment, étant plutôt destinés au marché du PC et des consoles.

Cela dit, cette nouvelle production semble se distinguer d'un autre jeu mobile récent, FIFA Heroes. Alors que celui-ci se veut plus arcade avec des matchs en 5v5, Delphi serait en train de plancher sur quelque chose plus réaliste. Toujours est-il que si tout cela reste encore flou pour le moment, le projet devrait bientôt redonner de ses nouvelles. En effet, il arrivera sur mobile à l'approche de la Coupe du monde 2026, soit l'été prochain. Il sera évidemment disponible dans le catalogue de jeux de Netflix et donc accessible à des millions d'utilisatrices et utilisateurs à travers le monde.

© Netflix / Delphi.