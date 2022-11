C'était l'une des grosses annonces de ces derniers mois dans le petit milieu du jeu vidéo : la simulation de foot si populaire développée chaque année par EA Sports pour consoles et PC, FIFA, ne portera plus ce nom dès la saison prochaine.

En effet, Electronic Arts et la FIFA ne s'étant pas mis d'accord sur le tarif à payer pour cette licence officielle, FIFA 23 sera le dernier jeu titré ainsi, avant qu'EA Sports ne propose en 2024, EA Sports FC. Un FIFA 24 sans aucun doute dans son contenu, mais avec donc un nouveau nom pour la série sportive développée au Canada.

FIFA 24 sera donc EA Sports FC.

LA FIFA toujours dans les bons coups

Mais si vous êtes attentifs à l'actualité et que vous avez par exemple regardé l'édifiant documentaire disponible sur Netflix, FIFA : Ballon rond et corruption, vous vous doutez bien que l'association des fédérations internationales de football ne va pas laisser en jachère un filon aussi lucratif que celui du marché du jeu vidéo...

Et sur ce point, la FIFA jamais ne déçoit : les prochains jeux estampillés "FIFA" seront associés à la blockchain ! Et ça commence dès maintenant, avec quatre jeux directement liés évidemment à la Coupe du monde de football au Qatar qui se joue du 20 novembre au 18 décembre 2022.

Ces titres du "web 3.0" comme indiqué dans le communiqué de la FIFA sont donc :

AI League : FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, "jeu de football décontracté à 4 contre 4, joué entre des personnages contrôlés par l'IA, avec la participation du joueur à des moments amusants et tactiques", apprend-t-on dans le même communiqué.

Mais il y aussi Upland Metaverse qui sera "le plus grand métavers basé sur la blockchain et relié au monde réel" où "les joueurs peuvent acheter et vendre des propriétés virtuelles". Avec du NFT bien entendu car il sera désormais possible de "collectionner des actifs numériques officiels de la Coupe du monde de la FIFA, notamment des moments forts vidéo légendaires du tournoi".

Enfin, les deux derniers sont Matchday Challenge : FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, qui "cible l'intensité émotionnelle de la passion pour le football par le biais d'un jeu de prédiction social décontracté et très engageant basé sur des cartes de football, où l'essentiel du plaisir ne réside pas seulement dans le fait d'avoir raison, mais aussi dans le fait d'être le meilleur parmi ses amis" et Phygtl "une expérience immersive sur laquelle les fans unissent leurs forces avec pour mission de co-créer la première récompense numérique mondiale générée par les fans".

De quoi rêver n'est-ce pas ? Oui, à l'image de cette Coupe du monde au Qatar, formidable moment de célébration des valeurs du foot et du sport (non).