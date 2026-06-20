Alors que la Coupe du monde 2026 de football a lancé son coup d'envoi, Netflix vous immerge dans la compétition avec son tout nouveau jeu gratuit FIFA.

C'était assurément un pari, mais Netflix l'a finalement relevé. Avec le soutien du studio Delphi, la plateforme de SVOD enrichit son catalogue de jeux à la demande avec un nouveau titre inattendu au départ. Cela dit, il pourrait bien vous plaire si vous être un amateur de sport et, surtout, du ballon rond. Découvrez le nouveau jeu FIFA World Cup, spécialement lancé pour accompagner la Coupe du monde 2026, démarrée le 11 juin dernier. Après l'annonce surprise fin 2025, le voilà disponible gratuitement pour tous les abonnés.

Le jeu gratuit FIFA pour la Coupe du monde 2026 est dispo

Avec la scission entre Electronic Arts et la FIFA, on ne savait pas trop quand on reverrait un jeu de foot estampillé du nom de la fédération. Du côté du géant nord-américain, l'aventure continue sur la pelouse vidéoludique avec la série des Sports FC. Mais les jeux officiels associés à la fédération ne sont pas morts. En avril dernier, nous découvrions FIFA Heroes, une proposition plutôt à destination du jeune public. Cette fois, c'est un nouveau jeu qui veut s'imposer parmi les grands qui sort des vestiaires.

Après l'annonce de leur partenariat en décembre 2025, Delphi et Netflix lance FIFA World Cup 2026. Vivez l'expérience du terrain en prenant part à la compétition sportive la plus suivie : la Coupe du monde. 48 nations sont à votre disposition au bout de votre téléphone. Pour jouer, ce dernier sert de manette tandis que la partie se déroule sur votre téléviseur, après avoir simplement scanner un QR Code.

En solo ou en multi local depuis son canapé, FIFA World Cup 2026 est le nouveau jeu gratuit de simulation de foot. Sorti le 11 juin, les premiers retours témoignent d'une certaine rigidité dans la prise en main. Cela dit, ça reste une bonne occasion de s'affronter facilement entre amis ou en famille, entre deux matchs de la véritable Coupe du monde. Vous le retrouverez directement sur votre smartphone, depuis l'application Netflix. Ensuite, il ne vous reste qu'à scanner et envoyer la partie sur votre télé.