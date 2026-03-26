FIFA Heroes se montre enfin et c'est une déception terrible pour les fans qui sont déjà en train de se moquer de ce nouveau jeu gratuit. C'est clairement pas ce qui été attendu par la communauté.

Nous y sommes enfin, le grand retour de FIFA depuis que la licence a été récupérée des bras d'EA qui en a pourtant fait toute la réputation en jeu vidéo durant des décennies. Et comme pour achever les fans de la première heure, le nouveau jeu FIFA est tout sauf ce que tout le monde attendait. Au lieu de chercher à grappiller du terrain du côté de la simulation, toujours dominé par EA, c'est plutôt vers le jeu service coloré que la licence semble se tourner.

FIFA Heroes se montre et c'est une grosse déception

Les dents grincent très fort dans le stade et les supporters jettent déjà des cailloux aux joueurs cartoonesques qui viennent d'être dévoilés. FIFA Heroes s'est enfin montré, et les fans sont déjà en train de demander un retour au vestiaire. Loin, très loin de ce que proposait EA avec la franchise autrefois, ici c'est le fun, l'arcade et le jeu service à la Rematch qui prend le dessus. Il n'est pas question de se casser la tête dans FIFA Heroes puisque c'est bien le fun, les confettis et les couleurs criardes qui prennent le dessus.

Le jeu vous proposera d'incarner des légendes du ballon rond (heureusement me direz-vous), mais aussi un nombre incalculable d'autre personnages sorties de partout et de nulle part à la fois. Des animaux (certainement des mascottes ?) et des légendes comme Zeus, Thor ou encore Wukong côtoieront vos stars internationales dans des matchs endiablés aux effets pyrotechniques détonnants. On aura même le droit à des coups spéciaux à la Mario Strikers.

Les matchs se dérouleront en 5 contre 5 et du contenu sera ajouté au rythme d'un système saisonnier désormais indissociable des jeux services modernes. On nous promet aussi des modes compétitifs et des évènements limités. À noter également que FIFA Heroes sera complètement gratuit. Il s'agit bien d'un free-to-play à destination du mobile pour le moment. Inutile de vous faire un dessin, les réactions sont nombreuses et la plupart assez moqueuses voire virulentes. Ce n'est clairement pas ce que les fans espéraient.

Source : FIFA Heroes