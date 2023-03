Les jeux de football FIFA écrasent la concurrence depuis des années maintenant. Et si EA ne les éditera plus à partir du prochain opus, ils devraient continuer de dominer le marché.

Les joueurs les plus nostalgiques se rappellent encore de PES. Mais dans les faits, FIFA, son concurrent direct, est bien plus populaire. En 2022, Electronic Arts affirmait ainsi avoir vendu plus de 325 millions d'exemplaires, tous FIFA confondus. Mais l'avenir de la licence était jusque-là incertain : pour des raisons essentiellement économiques, le partenariat entre EA et Fédération internationale de football association a pris fin il y a plusieurs mois de ça. De son côté, l'éditeur californien a déjà fait part de ses ambitions. Dès fin 2023, il devrait lancé sa nouvelle licence, EA Sports FC.

Mais quid des jeux FIFA ? Après tout, le nom est extrêmement vendeur ! Comme l'on pouvait s'en douter, ceux-ci ne vont pas disparaître. Tout juste réélu à la tête de la Fédération, Gianni Infantino a affirmé qu'il comptait bien concurrencer Electronic Arts sur son propre terrain.

Gianni Infantino, président de la FIFA (via AFP)

C'est lors du 73e congrès de la FIFA, qui prend actuellement place à Kigali au Rwanda, que Gianni Infantino a été réélu à son poste de président. L'occasion pour lui de revenir sur ses plans pour l'avenir. Le gaming en fait partie : en marge du congrès, il a clamé haut et fort que les jeux FIFA continueront d'être meilleurs que la concurrence. Et il y a plutôt intérêt à ce qu'ils soient rentables. Rappelons qu'EA a refusé de verser 250 millions de dollars par an à la FIFA pour continuer à utiliser sa licence. Et pour cause : cela aurait représenté une augmentation de 100 millions de dollars par rapport aux années précédentes.

Infantino dit que la FIFA ira à la confrontation avec EA Sports en lançant son jeu vidéo concurrent (EA Sports avait refusé l'argent réclamé pour conserver le nom 'FIFA') "Les nouveaux jeux FIFA - FIFA 25, 26, 27, etc - seront toujours les meilleurs egames pour toutes les filles ou garçons. Nous aurons bientôt des nouvelles à ce sujet." Martyn Ziegler, via Twitter

Pas de FIFA 24 à l'horizon ?

Si on ne s'attardera pas sur l'étrange utilisation du terme "egame" plutôt que "jeux vidéo", un autre détail attire notre attention. Quand il évoque l'avenir de la licence, Giovanni Infantino cite "FIFA 25, 26, 27, etc". Mais où est passé FIFA 24 ? Il peut certes s'agir d'un simple oubli, mais on peut également y voir le choix de faire une croix sur la prochaine édition du célèbre jeu de football. Cela laisserait plus de temps aux développeurs pour travailler, mais aussi de trouver un nouvel éditeur. Réponse, on l'espère, dans les prochains mois.