Depuis 1993, Electronic Arts éditait chaque année les jeux de football FIFA. Mais l'édition "23" de la franchise était la dernière liée au célèbre éditeur. Le contrat de licence entre celui-ci et la Fédération Internationale de Football n'a pas été renouvelé. Il faut dire que la somme réclamée par cette dernière pour qu'EA puisse continuer à l'exploiter avait drastiquement fait un bond. Pour autant, l'éditeur ne compte pas laisser tomber un marché aussi juteux que celui des jeux de football. D'ailleurs, sa nouvelle franchise se dévoile doucement.

La communication autour d'EA Sports FC débute

On savait qu'Electronic Arts continuerait sa carrière footballistique/vidéoludique malgré la perte de la licence FIFA, mais son remplaçant, EA Sports FC, s'était fait discret jusque-là. Mais ça, c'était avant. Sur son compte Twitter, EA Sports a ainsi publié une courte vidéo dans laquelle se dévoile le logo officielle de la nouvelle franchise. Celui-ci s'inspire du fameux triangle permettant de repérer le joueur que l'on contrôle en jeu.

Créé pour les fans et par des fans, EA SPORTS FC est un nouveau club de football pour l’avenir du football que nous voulons bâtir ensemble. Notre nouvelle identité visuelle s’inspire des triangles qui existent depuis 30 ans dans ea sports football, des polygones isométriques qui composent notre jeu aux triangles du collectif dans Ultimate Team™ en passant par l’indicateur des joueuses et des joueurs dans chaque match. EA (via le site officiel d'EA Sports FC)

C'est donc l'identité visuelle de cette nouvelle franchise qui se dévoile. Pour ce qui est du gameplay, des nouveautés et autres informations plus concrètes, rendez-vous en juillet ! Par contre, vous pouvez d'ores et déjà être rassurés : sur le site officiel du jeu, une bannière défile avec tous les championnats toujours en partenariat avec l'éditeur américain. On vous le dit, vous n'avez rien à craindre. Ligue 1 et 2 Premier League, Champions League, Bundesliga, MLS... les grands noms sont toujours là. On devrait d'ailleurs en avoir le cœur net dans les prochains mois, puisque EA Sports FC va commencer à apparaître sur les panneaux publicitaires de centaines de stades à travers le monde. La campagne de com' est lancée !

La FIFA déterminée à s'imposer sur le marché du jeu vidéo

Avec la réputation que s'est taillée EA avec ses jeux FIFA, il serait tentant de penser que les joueurs sont prêts à changer leurs habitudes. Après tout, peu importe le changement de nom, ce sont toujours les mêmes développeurs à la baguette. Mais en réalité, ce n'est pas si clair. En fait, Electronic Arts a mauvaise réputation auprès des joueurs (microtransactions, manque de prises de risque...), qui sont plutôt attachés au jeu qu'à ses créateurs. Alors, ils pourraient bien choisir de rester sur les jeux FIFA, qui continueront également à sortir. D'autant que le président de la célèbre fédération de football a récemment réaffirmé sa volonté de faire des prochains titres de la franchise les meilleurs ayant jamais existé. En revanche, Electronic Arts a l'avantage du timing, puisque sa communication autour d'EA Sports FC a déjà commencé.