Chaque année, Electronic Arts réalise plusieurs millions de ventes grâce à son épisode annuel de FIFA. Le succès de la série n'est plus à démontrer en France. Il suffit d'observer les ventes de FIFA 23 dans l'Hexagone en 2022. Selon le SELL, elles s'élèvent à 1,75 million d'exemplaires. Une performance impressionnante réalisée en seulement 3 mois, étant donné que FIFA 23 est sorti le 27 septembre 2022. Il s'agit du dernier titre de la licence sur lequel collabore Electronic Arts et la FIFA, qui ont rompu leur partenariat l'an dernier. Dès cette année, Electronic Arts va devoir renommer sa licence en "EA Sports FC". De son côté, la FIFA travaille sur un jeu de football (toujours nommé "FIFA") développé par un nouveau studio. FIFA 25 pourrait être un des plus gros AAA de l'histoire du jeu vidéo. Rien que ça.

FIFA 25, un projet d'une envergue sans précédent dans l'industrie ?

Le compte Twitter FUTZONEFIFA, spécialisé dans l'actualité de la licence, donne des nouvelles du prochain jeu de foot sur lequel travaille l'instance la plus puissante du football. FIFA 25, comme il se nommerait sobrement, pourrait frapper un grand coup sur le marché.

La FIFA est sur le point de commencer le développement de son propre jeu vidéo pour concurrencer EA Sports et d'autres créateurs de jeux de football. Il devrait s'appeler "FIFA 25" avec une date de sortie à l'hiver 2024. Il s'agit de l'un des plus grands projets de l'histoire du jeu vidéo.

Bien sûr, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, même si le compte FUTZONEFIFA semble bien renseigné. Plusieurs points restent particulièrement intrigants dans le tweet ci-dessus. Tout d'abord, le développement du jeu concurrent à EA Sports FC n'aurait toujours pas commencé. La FIFA laisserait donc bien le champ libre à Electronic Arts sur le marché à l'automne prochain. Cela collerait avec les propos tenus récemment par Gianni Infantino. Le président de la FIFA déclarait que "Le nouveau jeu FIFA - FIFA 25, 26, 27 et ainsi de suite - sera toujours le meilleur jeu électronique pour n'importe quelle fille ou garçon".

FIFA vs EA Sports FC vs UFL, ça va tacler

La dernière partie du tweet, qui indique que FIFA 25 serait "un des plus grands projets de l'histoire du jeu vidéo", peut interpeller. Oui, la FIFA dispose d'une puissance financière impressionnante. Toutefois, on imagine mal qu'un jeu fait pour vivre seulement 12 mois demande autant de ressources que les plus gros AAA du marché. Le compte FUTZONEFIFA ajoute que FIFA 25 pourrait être développé par 2K. Nous devrions avoir plus d'informations sur le projet d'ici quelques semaines. Entre EA Sports FC, FIFA et UFL, la lutte pour dominer le marché de la simulation de football risque d'être intense.