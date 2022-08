Le mode carrière est un mode très apprécié des joueurs de FIFA et pour cette nouvelle itération nous devrions avoir le droit à de belles nouvelles fonctionnalités dont voici la liste.

La personnalité de votre joueur dans FIFA 23

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, l’une des principales caractéristiques du mode carrière de FIFA 23 réside dans la personnalité de votre joueur. Vous allez ainsi pouvoir agir et influencer sur le tempérament de votre joueur en dehors et sur le terrain. Plutôt collectif ou solo, à vous de voir ce que vous voulez. Le système repose sur trois attributs à savoir franc-tireur (gloire personnelle), battement de cœur (hommage au groupe) et virtuose (habile et intelligent pouvant renverser un match). Il sera même possible de participer à des activés hors football et même acheter une nouvelle voiture. Tout vos choix vont avoir une influence sur votre personnalité.

La possibilité de jouer des morceaux de matchs

Sans trop rentrer dans le détail, on peut apprendre qu'il sera possible dans FIFA 23 de jouer les moments-clés du match en mode carrière. Il ne sera ainsi plus nécessaire de jouer le match en entier ou de subir une simulation automatique.

Des cinématiques interactives

Pour améliorer l'immersion du jeu FIFA 23, EA a intégré de nouvelles cinématiques qui s’intègrent dans une fonctionnalité qui se nomme Dynamic Moments. Cette année les développeurs ont voulu aller plus loin dans les transferts et la découverte d’un nouveau club. Chaque événement devrait donc donner lieu à des cinématiques qualitatives. Il en va bien évidemment de même pour la carrière de votre entraineur.

Nouvelle interface pour FIFA 23

La vidéo explique que les joueurs passent beaucoup de temps dans les menus au sein du mode carrière et que c'est pour cette raison que tout a été revu pour simplifier la vie du joueur. Revue d'effectif, gestion des joueurs... L'objectif est d'avoir accès à tout très simplement et rapidement.

Un beau casting de coachs

Le jeu devrait laisser une belle place aux entraîneurs emblématiques des championnats majeurs et il sera bien évidemment possible de faire opter à votre entraineur un club différent de celui de la réalité. La vidéo ci-dessus est assez claire sur le sujet.