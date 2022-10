En ce moment c'est un peu la foire aux fuites et forcément un gros jeu comme FIFA 23 n'y échappe pas. Voilà ce que l'on sait.

Une fois n'est pas coutume, EA a fait fuiter une belle partie du contenu à venir pour FIFA 23. Comment ? Eh bien en publiant simplement le contenu trop tôt sur PlayStation 5. Ainsi, comme le reporte Eurogamer, les utilisateurs de PS5 ont partagé sur les réseaux sociaux divers captures des menus et des listes d'équipes du mode Coupe du Monde avant son lancement officiel. De quoi se régaler même si il n'est pas possible de jouer directement et donc de lancer une partie.

FIFA 23 donne des infos à l'avance

La fuite révèle notamment que le prochain DLC de FIFA 23 contiendra quatre modes de jeu à savoir : FIFA World Cup Live (qui permettra de reproduire des matchs de la vie réelle), FIFA World Cup Kick-Off, Online Tournament et enfin Coupe du FIFA World Cup 2022.

Peu importe quand ce contenu arrive, les joueurs du jeu de foot ont désormais une meilleure idée de ce qu'ils peuvent s'attendre à voir avec le mode de jeu Coupe du monde. Au niveau des équipes, le mode World Cup proposera 48 équipes au total ce qui fait une sacrée différence avec les 32 équipes de la vie réelle.

Notons que la Coupe du monde féminine arrivera aussi sur FIFA 23, mais surement pas avant 2023 étant donné que l'événement a lieu en juillet prochain. Il est amusant de voir à quel point le jeu enchaine les fuites. Car pour rappel, EA avait précédemment fait fuiter l'intégralité de FIFA 23 un mois avant son lancement. Quand même...