La série de jeux FIFA cartonne toujours autant. En 2022, FIFA 23 s'est vendu à 1,75 million d'exemplaires en France, en faisant le jeu le plus vendu de l'année. Pourtant, il n'est sorti qu'au mois de septembre. Mais plus un jeu à de succès, plus les joueurs semblent intransigeants avec lui. Et en ce jeudi 4 mai, ça rage sur Twitter.

Des serveurs inaccessibles

Si vous n'arrivez pas à vous connecter aux serveurs de FIFA 23 depuis la fin de matinée, c'est normal. Le problème ne vient pas de votre connexion, mais de ce qui semble être une énorme panne des serveurs d'Electronic Arts. Sur les réseaux sociaux, les plaintes de joueurs se multiplient. Le site Downdetector, qui permet de signaler des problèmes de serveurs, affiche un pic des rapports d'erreurs depuis près de deux heures.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls à subir cette panne. Celle-ci semble être généralisée en France, aux Etats-Unis et dans d'autres pays également. En fait, le problème est probablement mondial : ce sont visiblement les serveurs d'EA qui débloquent. Les jeux EA Sports tels que les UFC, F1 et autres FIFA ne sont, par exemple, pas non plus jouables en ligne. Mais c'est également le cas des FPS multijoueurs Battlefield 2042 ou encore Battlefront II. Pour l'heure, l'éditeur n'a pas communiqué au sujet de ce problème. Au vu de son ampleur, il devrait cependant rapidement réagir.

FIFA sans EA Sports, encore meilleur ?

L'information est connue depuis longtemps maintenant, et vous n'êtes donc pas sans savoir qu'après FIFA 23, Electronic Arts n'éditera plus les jeux de la franchise. Fini, le mythique "EA Sports, it's in the game !". Pour rappel, la rupture entre EA et la Fédération internationale de football a été actée pour des raisons économiques. On avait rapidement appris qu'EA continuerait de développer des jeux de foot sous le nom EA Sports FC et qu'un nouveau studio s'occuperait de rependre FIFA. Il n'y pas de nouveau jeu prévu pour cette année, mais l'attente devrait en valoir la peine. En interne, il se dit qu'il pourrait s'agir de l'un des plus grands projets de l'histoire du jeu vidéo".

La FIFA est sur le point de commencer le développement de son propre jeu vidéo pour concurrencer EA Sports et d'autres créateurs de jeux de football. Il devrait s'appeler "FIFA 25" avec une date de sortie à l'hiver 2024. Il s'agit de l'un des plus grands projets de l'histoire du jeu vidéo.

En mars, déjà, Giovanni Infantino, président de la célèbre Fédération, avait affirmé que "les nouveaux jeux FIFA seront toujours les meilleurs 'egames'" pour tous les joueurs. De belles paroles, qu'on espère voir suivies de faits dès 2024.