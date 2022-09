En plus du duo de nouveaux commentateurs très apprécié pour rythmer les matchs, FIFA 23 va soigner vos oreilles avec des musiques de qualité entre deux rencontres.

FIFA 23 compte bien avoir une bande originale digne de ses 10 meilleurs joueurs. C'est donc plus de 100 titres qui vous accompagneront dans les menus ou dans le mode VOLTA Football avec des artistes mondialement connus et dans tous les styles. Des grands noms qui parleront à tous comme la superstar Stromae avec son morceau « Fils de joie » de son récent album « Multitude », Gorillaz avec « Baby Queen » à paraître sur leur prochain disque « Cracker Island » en 2023 ou encore l'emblématique rappeur Nas avec « 40-16 Building » extrait de « Magic » paru en 2021.

Quand j'étais plus jeune, les jeux vidéo FIFA étaient une grande partie de nos vies. J'en ai toujours été un grand fan, donc le fait de voir ma musique intégrée de telle manière dans le jeu est surréaliste et un véritable honneur. J'ai hâte que ma musique puisse toucher les nouvelles générations et de permettre à mes fans du monde entier d'en profiter.