Après la grosse fuite du mois de juillet, FIFA 23 doit composer avec un nouveau leak... qui vient de l'intérieur cette fois. « On n’est jamais mieux servi que par soi-même ».

FIFA 23 disponible à l'avance, voici les meilleurs joueurs

Quelqu'un au sein d'EA est peut-être en train de se faire taper sur les doigts à l'heure d'écrire ces lignes. En cause, le jeu complet FIFA 23 qui s'est retrouvé, bien trop tôt, sur les serveurs Xbox.

La sortie officielle étant fixée au 30 septembre 2022 voire au 27 septembre pour les détenteurs de l'édition Ultimate. A priori, ce sont ces derniers qui ont pu récupérer le titre sur Xbox ainsi que les abonnés EA Play, la version d'essai ayant été activée également en amont du lancement. Depuis quelques heures, les leaks pleuvent et il y a peu de chance que ça s'arrête. Dès que ça se propage sur la Toile, c'est très compliqué d'agir.

Du coup, avec cette sortie non officielle, on a obtenu une information capitale pour les fans du ballon rond : les 10 meilleurs joueurs de FIFA 23. Kylian Mbappé est bien dans le haut du panier mais sa note serait finalement de 91 et non pas 92 comme le voulait une rumeur. Un bruit de couloir faux à l'origine ? Une erreur de cette version en fuite qui sera mise à jour ?

Kylian Mbappé : 91

Karim Benzema : 91

Lionel Messi : 91

Kevin De Bruyne : 91

Robert Lewandowski : 91

Cristiano Ronaldo : 90

Mohamed Salah : 90

Manuel Neuer : 90

Virgil van Dijk : 90

Thibaut Courtois : 90

Des kits de Liverpool et de l'Atlético Madrid

Cette fuite comprend aussi la révélation des partenaires de kits et des kits en question, avant même l'officialisation par les clubs. Cela concerne Liverpool et l'Atlético Madrid.

FIFA 23 aura diverses nouveautés comme les championnats et la Coupe du monde de foot féminin, le crossplay et différents « Marchés de transferts FUT ». Omar da Fonseca et Benjamin Da Silva succèdent à Pierre Ménès et Hervé Mathoux en tant que commentateurs, et l'écurie Marvel aura une place importante dans ce nouveau cru. Le mode Carrière ne sera pas en reste avec des fonctionnalités inédites.

Rendez-vous sur la pelouse le 30 ou 27 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia, PC et Nintendo Switch, avec une édition comme d'habitude bien limitée vis-à-vis de ses homologues.