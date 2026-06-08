À l’occasion du Wholesome Direct, Fields of Mistria a enfin fait la grande annonce que tous les joueurs attendaient, et cela promet déjà un bel avenir pour le Stardew Valley-like.

Depuis l’explosion de Stardew Valley, qui aura réussi l’incroyable exploit de s’écouler à plus de 50 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2016, la scène indépendante regorge de concurrents bien décidés à obtenir leur part du gâteau. Nous vous en présentions une belle liste dans l’un des nos articles publié en fin d’année dernière, et c’est évidemment loin d’être fini tandis que les annonces de Stardew Valley-like continuent de se multiplier. Et en cette période de Summer Game Fest 2026, l’un des jeux les plus appréciés du genre a d’ailleurs fait une belle nouvelle à sa communauté.

Fields of Mistria annonce l’arrivée de sa version 1.0

En effet, deux ans jour pour jour après avoir été lancé en accès anticipé par NPC Studio, Fields of Mistria entrera officiellement dans sa version finale le 5 août 2026, date de déploiement de sa très attendue grande mise à jour 1.0. La nouvelle, tombée au beau milieu du week-end à l’occasion du Wholesome Direct, s’est alors accompagnée d’un nouveau trailer dévoilant certaines des nouveautés à venir pour le Stardew Valley-like, qui réserve de belles surprises à sa communauté. Car pour célébrer l’événement comme il se doit, les créateurs du jeu n’ont pas fait les choses à moitié.

Introduction de la possibilité de se marier et d’avoir des enfants, quêtes et récompenses additionnelles pour les donjons, événements et quêtes supplémentaires à découvrir au cœur de la ville, ajout de nouvelles compétences, cosmétiques et autres objets de décoration… Fields of Mistria vend déjà du rêve aux fans. Sans oublier, non plus, l’arrivée des succès pour les joueurs en recherche de défis, mais aussi d’une série de correctifs et de rééquilibrages qui permettront au studio de mieux optimiser le jeu pour une expérience plus confortable.

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, NPC Studio annonce également l’arrivée d’une première vague de localisations pour le titre, qui bénéficiera ainsi enfin d’une version française. « Mais la version 1.0 n’est que le début », promet le concurrent de Stardew Valley. Voilà qui fait plaisir. En attendant, Fields of Mistria se prépare pour une grosse mise à jour prévue pour le 7 juillet qui, en amont du lancement de sa version finale, permettra au studio de booster son moteur afin d’améliorer les performances du jeu et d’éliminer les bugs encore présents.

Source : NPC Studio