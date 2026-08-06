Avis aux amateurs de cozy farming sim ! Fields of Mistria, le rival enchanteur de Stardew Valley, sort enfin de sa période d'accès anticipé pour passer en 1.0. Le jeu est à présent disponible en version définitive sur Steam, pour les joueuses et joueurs PC (et compatible en nomade sur le Deck). Et déjà, un jour seulement après son lancement, le succès est au rendez-vous avec un million de copies vendues.

2 ans plus tard, Fields of Mistria est dispo en 1.0

La date du lancement n'a vraiment pas été choisie au hasard. Deux ans exactement après le lancement de l'early access, Fields of Mistria est sorti ce mercredi 5 août 2026. Une belle façon de fêter cet anniversaire et, surtout, d'entamer un nouveau chapitre pour cette simulation de ferme qui va rivaliser solidement avec Stardew Valley.

Fields of Mistria est donc enfin passé à sa version 1.0. Lui qui comptait déjà une quarantaine d'heures de jeu à la fin de l'early access voit l'expérience s'enrichir encore. En plus des améliorations techniques apportées, l'équipe de NPC Studio a aussi travaillé sur plusieurs nouveautés maintenant disponibles :

Mariage

Possibilité d'avoir des enfants

Romance supplémentaire

Compétences

Éléments cosmétiques

Tous les fans de jeux à la Stardew Valley vont donc pouvoir se lancer pleinement dans cette aventure agricole et magique. Fields of Mistria propose en effet une expérience similaire, mais dans un univers féérique où vos compétences peuvent aussi être des pouvoirs. Découvrez les mystères de la région, faites connaissances avec les villageois et trouvez l'amour, tout cela en prenant soin de votre exploitation.

Fields of Mistria est donc maintenant disponible en version définitive sur Steam. Le jeu est en plus compatible avec le Steam Deck. Enfin, pour fêter cette sortie, la boutique de Valve vous fait profiter d'une réduction de -10 % jusqu'au 13 août prochain. Le jeu passe ainsi de 13,79 € à 12,41 €. Avec en plus une évaluation « très positive » des joueuses et joueurs, c'est déjà une valeur sûre.

Déjà le million pour le rival de Stardew Valley

On peut dire que le public est d'ores et déjà au rendez-vous ! En 24 heures, Fields of Mistria a déjà passé le cap du million de copies vendues. La bonne réputation de son early access et l'engouement pour les expériences à la Stardew Valley auront suscité beaucoup d'attente chez les joueuses et joueurs désireux de découvrir la version définitive le jour J. Voilà qui va encore motiver NPC Studio qui a déjà annoncé que ce lancement n'était que le début pour le cozy farming sim.