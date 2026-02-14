La scène des jeux à la Stardew Valley rivalise de propositions ces derniers temps. Un récent concurrent consolide d'ailleurs sa formule, c'est le moment de le découvrir.

C'est devenu une véritable arlésienne des jeux cosy. Les simulations de vie à la ferme ont sacrément la cote et ce ne sera pas pour déplaire aux fans de Stardew Valley. D'ailleurs, l'un de ses concurrents les plus intéressants s'apprête à faire le plein de nouveautés. Une grosse mise à jour s'annonce pour le mois de février. Nous avons déjà la date et les premiers détails sur ce qui vous attend.

Un rival de Stardew Valley monte de niveau en février

C'est un peu le Stardew Valley-like rêvé pour les nostalgiques du Club Dorothée. Fields of Mistria est en effet un jeu qui, dans la forme, se rapproche grandement du titre iconique de ConcernedApe. Cependant, au-delà de sa direction artistique 2D en pixel-art, cette production indépendante signée NPC Studio emprunte largement à l'esthétique des anime des années 1980-1990, Sailor Moon en tête.

En développement depuis déjà plusieurs années, Fields of Mistria a lancé son early access à l'été 2024. Depuis, le studio persévère pour peaufiner. À ce jour, son objectif est de pouvoir sortir la version définitive 1.0 dans le courant 2026. Pour ce faire, l'équipe continue de sortir des mises à jour de taille pour consolider au maximum sa formule et continuer de faire connaître le jeu à une communauté toujours prompte à découvrir des titres similaires à Stardew Valley.

Justement, NPC Studio dévoilait hier le contenu sa prochaine grosse mise à jour. À cette occasion, Fields of Mistria promet d'accueillir des fonctionnalités très demandées de joueuses et joueurs. Par exemple, vous pourrez investir dans du matériel pour nourrir automatiquement votre élevage. Déblocable au niveau 45 de Ranching, ils vous feront gagner un temps précieux dans votre activité agricole. Et les amateurs d'expérience à la Stardew Valley savent combien cela est capital.

De plus, la quatrième mise à jour de Fields of Mistria va prolonger le scénario lié à la mine. Ce faisant, c'est la narration qui en sortira renforcée. Vous aurez aussi l'opportunité de rencontrer une « bachelorette » secrète, soit une prétendante pour la romance. D'autres appareils et des terrariums feront aussi leur apparition, tandis que NPC Studio garantit que de nouvelles options de personnalisation arriveront prochainement. Stardew Valley n'a qu'à bien se tenir. L'update 4 du jeu sera disponible le 23 février 2026, à 17 heures en France, sur Steam.