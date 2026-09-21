Fields of Mistria, le Stardew Valley-like signé NPC Studio, continue de se mettre à jour avec le patch 1.0.5, qui apporte de nombreux correctifs aux côtés de quelques nouveautés.

Deux semaines après être enfin sorti de son accès anticipé, Fields of Mistria n’en finit plus de se mettre à jour. En effet, alors que les amateurs de Stardew Valley-like peuvent désormais se lancer à la découverte de la version finale du jeu de NPC Studio, ce dernier ne semble pas vouloir ralentir la cadence sur les nouveautés. Pour preuve, alors que le titre a déjà fait l’objet de quatre mises à jour depuis son lancement le 5 août dernier, l’heure est déjà venue pour les créateurs de Fields of Mistria de déployer un cinquième patch bardé d’améliorations.

Fields of Mistria lance sa version 1.0.5

Car oui, vous vous en doutez très certainement, chaque mise à jour n’arrive pas forcément avec autant de nouveautés que la version 1.0, surtout quand elles sortent à un rythme aussi intensif. Dans la continuité des deux derniers patchs, la version 1.0.5 de Fields of Mistria est ainsi surtout l’occasion pour NPC Studio d’apporter une série de correctifs à son titre, dans l’objectif d’en améliorer les performances et de rendre l’expérience de la communauté plus agréable. Voici le patch notes complet partagé par les développeurs :

Nouveautés

Art Ajout du Canapé de la charmante chaumière à l'ensemble Charmante chaumière.

Localisation Ajout de nouvelles traductions en français, en espagnol et en russe.



Mises à jour

Performances Meilleure prise en charge des écrans à taux de rafraîchissement élevé, pour un jeu plus fluide et un rendu plus net sur ces écrans Amélioration des performances à faible fréquence d'images : le jeu ne ralentit plus lorsque les performances passent sous les 60 FPS. Meilleure prise en charge des réglages de fréquence d'images basse, comme 30 FPS, ce qui peut prolonger l'autonomie de Fields of Mistria sur les appareils portables tels que le Steam Deck.

Jeu Le Scarabée bijou est désormais correctement classé comme rare, et non plus comme peu commun.

Confort de jeu Les notifications de poissons légendaires n'apparaissent plus le jour de votre mariage. Certains meubles disposent désormais de collisions franchissables d'un saut. Le Coffre de rangement Mimique apparaît désormais dans la section Coffres et rangement du menu de fabrication.

Art Amélioration du rendu des tuiles d'eau et de lave dans les Mines. Le panneau de la boîte aux lettres ne grossit plus brièvement à l'entrée sur la carte de la ferme.

PNJ Mise à jour des préférences de cadeaux de Zorel pour refléter les choix prévus. Mise à jour de la fréquence de renouvellement des dialogues des PNJ non romançables.

Son Le Moulin dispose désormais d'un effet sonore d'ambiance extérieure.

Localisation Mise à jour et affinage des textes de Fields of Mistria en français, russe, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel. Le menu des Sorts en japonais affiche désormais correctement le texte en japonais.



Corrections de bugs de Fields of Mistria

Jeu Les succès « Master Chef », « Time Flies » et « First Place » fonctionnent désormais comme prévu. Le joueur ne peut plus rester bloqué sur des boutons grisés dans le menu de la Garderie. L'ouverture des Coffres au trésor et la récupération de leur contenu ne ralentissent plus le jeu.

Confort de jeu Correction de diverses coquilles.

Art et visuels Correction de l'opacité des ombres de certains éléments. Les objets tenus en main s'affichent désormais comme prévu lors d'une téléportation. L'interface de don du Musée affiche désormais le dernier objet ajouté à un ensemble avant l'apparition de la fenêtre « Ensemble complet ». Correction du placement d'un brasero mural dans un niveau des Mines en ruines.

Son L'effet sonore de sciage de Ryis se joue désormais pendant son animation de sciage.

Interface Les notifications d'objets peuvent désormais s'étendre sur deux lignes si nécessaire.

Correctifs de plantages Les sauvegardes de Fields of Mistria qui plantaient en 1.0.4 parce que les conjoints sélectionnaient le mauvais emploi du temps un jour de festival ne plantent plus. Le conjoint reprendra un emploi du temps normal le lendemain. Placer un meuble sur son conjoint ne fait plus planter le jeu. Les tailles d'inventaire modifiées par des mods ne font plus planter le jeu. Quitter rapidement l'interface de sélection des bâtiments de la ferme ne fait plus planter le jeu. Combattre des Empilements de pierres ne fait plus planter le jeu dans de rares cas. Embrasser votre partenaire entre 2 h du matin et au-delà de 6 h ne fait plus planter le jeu.

Correctifs d’urgence Embrasser ne fait plus planter le jeu (désolés pour ça) Correction de coquilles dans deux des nouveaux noms de coiffures



D’autres correctifs arrivent

Précisons que NPC Studio a également indiqué être à l’œuvre sur une nouvelle salve de correctifs, qui feront l’objet de mises à jour ultérieures. Il est notamment question de continuer à optimiser les performances de Fields of Mistria, tandis que l’équipe enquête également sur la présence de certains problèmes visuels. « Si vous en rencontrez, merci de nous les signaler via notre formulaire de signalement de bugs », indique d’ailleurs le studio à cet effet. Pour rappel, le Stardew Valley-like est maintenant disponible en version 1.0 sur PC.

Source : NPC Studio