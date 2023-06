Ça n'aura échappé à personne. Les remakes ont la côte ces dernières années. Les éditeurs y vont tous de leur petit remaster ou réinvention de leurs jeux phares. Square Enix est passé maître dans cet art, n’hésitant pas à remettre ses productions les plus appréciées d’antan au goût du jour. L’exemple le plus criant reste évidemment FF7 Remake qui est à ce stade son projet le plus ambitieux et le plus abouti en la matière. Alors que sa suite a enflammé la scène du Summer Game Fest 2023 hier, voilà qu’une nouvelle rumeur vient jouer avec le petit cœur des fans. Et elle concerne l’un des titres les plus appréciés de la saga : FFX.

FFX Remake serait en développement

Décidément, on ne finit plus d’entendre parler de Final Fantasy. Pendant une semaine complète, FF7 Rebirth a teasé son passage au Summer Game Fest 2023 à raison d’une déclaration d’une banalité sans nom par jour. Fort heureusement ces messages sans fond ont laissé place à une bande-annonce endiablée teasant de gros changements par rapport au jeu original. La réécriture de Final Fantasy 7 et la théorie des lignes temporelles différentes se confirment, mais beaucoup d’informations clés se font attendre. Pendant ce temps, les rumeurs autour de FF9 Remake prenaient toujours plus d’ampleur. Période de sortie, système de combat ou tout simplement existence même du projet, le jeu semble plus que réel que jamais. Et l’une des sources qui a ravivé ces on-dits revient avec une annonce plus fracassante que jamais : quelque chose se prépare pour les 25 ans de FFX.

C’est encore l’indiser Im A Hero Too qui en est à l’origine. Son nom ne vous dit peut-être rien et c’est bien normal. Il a fait surface sur les forums de Resetera il y a quelque temps en lançant une rumeur qui se confirme aujourd’hui : Persona 3 Remake et Persona 5T. Si on peut lui donner du crédit pour ça, son tableau étant encore presque vierge les lignes qui suivent sont à prendre avec beaucoup de précaution. Cette personne affirme en effet qu’un certain FFX Remake est en développement. Le jeu serait prévu pour le courant 2026 afin de fêter le 25e anniversaire de l’épisode le plus marquant de la PS2.

D'autres surprises en vue pour la licence ?

Il se refuse à tout autre commentaire autour de Final Fantasy 10 Remake et préfère se contenter de révéler son existence, esquivant également les questions autour d’un potentiel FFX-3. Selon ses informations, Square Enix aurait au total deux douzaines de jeux qui sortiraient entre 2023 et 2025. Cela inclut également le fameux FF Tactics Remaster ainsi que quelques « suites/sorties plus petites, ainsi que 14 nouveaux contenus et un film ». Le long-métrage concernait justement la licence Final Fantasy. En plus de FFX, un autre jeu encore non révélé/leaké serait également dans les cartons. Autant dire que les fans de la licence devraient se régaler dans les années à venir.