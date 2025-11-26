FFX fait partie de ces jeux dont on parle encore des années après. Et pour un créateur légendaire du JRPG, ce n’est pas un hasard. Lorsqu’il repense à sa première découverte du jeu, il n’a qu’un mot en tête : perfection.

FFX a beau avoir plus de vingt ans, il continue de marquer les esprits. Pour beaucoup de joueurs, il reste un épisode à part. Et visiblement, ce n’est pas seulement chez les fans. Un créateur de JRPG très respecté vient de lui rendre un hommage qui en dit long, selon lui, FFX représente tout simplement « la perfection » de la licence. Rien que ça.

Un compliment qui pèse lourd pour FFX

Ce vétéran du RPG japonais connaît le genre sur le bout des doigts. Il l’a même façonné. Et pourtant, lorsqu’il repense à FFX, son avis est limpide. En découvrant le jeu à l’époque, il a eu la sensation d’assister à l’aboutissement de la série. Comme il le raconte, « When I first saw Final Fantasy X, I recall feeling this was the ultimate perfection of Final Fantasy. »

Autrement dit, FFX incarnait pour lui l’équilibre parfait entre narration, gameplay et mise en scène. Avec le recul, on comprend mieux pourquoi FFX marque encore aujourd’hui. D’abord, il y a l’univers de Spira. Un monde lumineux en surface, mais traversé de thèmes sombres, presque mélancoliques. Ensuite, il y a son histoire, extrêmement concentrée, qui file droit et ne se perd jamais.

Le système de combat, lui, reste l’un des plus appréciés de la saga. Il est clair, lisible, dynamique, mais toujours stratégique. Enfin, il y a la bande-son, qui joue un rôle immense dans l’émotion du jeu. Tous ces éléments réunis donnent cette impression rare que rien n’a été laissé au hasard dans FFX.

Une déclaration qui relance un vieux débat

Avec cette sortie, un sujet revient immédiatement sur la table : quel est le meilleur Final Fantasy ? Les joueurs ne sont jamais d’accord. Certains défendent FF6, d’autres FF7 ou FF14. Mais entendre un créateur aussi influent placer FFX au sommet donne forcément du poids à cette opinion.

Et surtout, cela rappelle à quel point la série a changé. Les épisodes récents misent davantage sur l’action. À l’inverse, FFX incarne une époque où la formule reposait sur un mélange très précis : une histoire forte, des combats maîtrisés et un rythme impeccable.

