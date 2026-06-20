FFX va fêter ses 25 ans le mois prochain et Square Enix a déjà entamé les célébrations. Les personnages emblématiques reviennent dans un jeu et avec un nouveau style qui leur va à merveille.

Pour les vieux briscards qui se revoient encore devant leur télé cathodique à parcourir Spira, difficile de réaliser que près de 25 ans se sont déjà écoulés. Le 29 juillet prochain, FFX, l’un des RPG les plus emblématiques de la PS2 soufflera déjà sa 25e bougie. Un anniversaire important que Square Enix compte célébrer avec toute une série d’annonces. Et comme souvent avec l’éditeur japonais, cela passera par plusieurs produits dérivés, dont un vinyle et un artbook, des peluches, ainsi qu’une édition Nintendo Switch 2 des versions remasterisées de la duologie FFX. Parce qu’il serait difficile d’imaginer un anniversaire d’un jeu Square Enix sans quelques apparitions croisées, Tidus et Yuna se devaient également de faire un détour par d’autres productions de l’éditeur. Et un premier rendez-vous leur a d’ores et déjà été donné, ainsi qu’aux fans.

FFX à tomber en pixel art dans Octopath Traveler

C’est donc du côté d’Octopath Traveler Champions of the Continent que l’Invokeuse et son Gardien feront une escale. Square Enix a en effet lancé une collaboration inédite entre le RPG mobile et FFX. Les joueurs peuvent ainsi découvrir un scénario crossover dédié, mais aussi, et surtout, recruter trois des figures les plus emblématiques de Spira : Tidus, Yuna et Auron. Les trois personnages de FFX rejoignent ainsi le casting sous la forme d’unités cinq étoiles pouvant être obtenues via le fameux système de gacha du jeu. Les participants à l’événement recevront également trois héros gratuitement, choisis aléatoirement parmi tous ceux disponibles dans le jeu.

Pour l’heure, cette collaboration reste réservée au Japon. Les joueurs de la version mondiale savent en revanche que le contenu finit généralement par arriver avec plusieurs mois de décalage. Si l’on se fie au calendrier des mises à jour habituel, FFX devrait apparaître dans les versions occidentales d’Octopath Traveler Champions of the Continent au plus tard dans le courant de l’année prochaine, même si aucune date officielle n’a encore été avancée. A défaut de pouvoir admirer les jolis pixel arts de Tidus, Yuna, Auron et même Rikku directement en jeu, les fans peuvent malgré tout se délecter de deux nouvelles illustrations, mettant à l’honneur le célèbre couple de Spira.