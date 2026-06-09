Square Enix va célébrer les 25 ans de FFX à sa façon. En plus de quelques produits dérivés déjà annoncés, l’éditeur révèle une nouvelle version pour le duo de jeux.

Cette année, FFX soufflera sa 25e bougie. Près d’un quart de siècle plus tard, le RPG culte de la PS2 continue d’inspirer de nombreux jeux modernes, dont un certain Clair Obscur Expedition 33. Les créateurs du jeu de rôle français n’ont d’ailleurs jamais caché leur amour pour les aventures de Tidus et Yuna, allant jusqu’à encourager les amateurs du genre qui n’auraient pas encore arpenté le monde de Spira à franchir le pas. Presque 25 ans après sa sortie initiale, le jeu continue donc de traverser les époques, non sans prendre quelques rides. Et s’il est désormais jouable sur toutes les plateformes, il lui manquait encore une version à son actif. Celle dont personne n’avait nécessairement besoin, mais qui trouvera malgré tout sa place dans de nombreuses bibliothèques.

FFX et FFX-2 reviennent sur Nintendo Switch 2

En plus d’un artbook, d’un vinyle et d’une flopée de produits dérivés qui devraient être révélés ultérieurement, Final Fantasy X célèbrera donc son 25e anniversaire avec l’arrivée d’une version Nintendo Switch 2. Cette dernière sera commercialisée le 23 juillet 2026 sur l’e-Shop, avec une édition physique de FFX / X-2 réservée au Japon comprenant un fourreau en édition limitée pour marquer dignement cet anniversaire. Les joueurs français intéressés pourront passer par la case import pour environ 65,95€ (prix affiché sur Amazon, frais de port inclus), sans frais de douane supplémentaires à prévoir, pour une sortie fixée au 27 août 2026.

La compilation FFX / X-2 HD Remaster devrait être quasiment identique à la version Nintendo Switch première du nom, avec vraisemblablement une meilleure résolution pour tirer parti des capacités de la Nintendo Switch 2. Square Enix n’a, pour l’instant, communiqué aucun détail supplémentaire. On sait simplement qu’elle regroupera toujours les deux épisodes se déroulant à Spira, accompagnés d’un épilogue audio. Les remasters de FFX et FFX-2 n’avaient cependant pas totalement trouvé grâce auprès des fans historiques du jeu.

En cause, des visages et des animations charcutés, au point de pousser les moddeurs PC à restaurer les modèles de l’époque de la PS2. Cette nouvelle édition de FFX et FFX-2 HD Remaster devrait néanmoins être une bonne porte d’entrée pour celles et ceux qui seraient encore passés à côté de ce monument du RPG, qui n’en finit plus d’être réédité. A défaut d’un FFX Remake, il fallait quand même marquer le coup.

Bande-annonce en anglais

Source : Square Enix