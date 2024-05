D'après un leak datant de juin 2023, Square Enix travaillait sur un Remake de FFX qui serait lancé en 2026, pour fêter les 25 ans de la franchise. Mais il n'en serait finalement rien, au grand dam des fans de cet épisode.

Faire une croix sur le remake de FFX

Le leak concernant un potentiel Remake de FFX provenait d'un certain ImAHeroToo sur anciennement Twitter. Malheureusement pour les fans, un autre leaker répondant au pseudonyme de Midori est récemment venu enterrer leurs espoirs à ce sujet. Celui-ci a répondu à un autre fan demandant si Square Enix travaillerait sur des remakes. Ce à quoi Midori a répondu : « Oui. Mais il n'y a pas de remake de FFX en développement ». Depuis, ImAHeroToo a d'ailleurs supprimé son compte et ses publications relatives à ses allégations. Ce qui ajoute donc une certaine crédibilité aux propos de Midori.

Dans la même conversation, celui-ci a toutefois confirmé une autre rumeur revenant régulièrement sur le tapis. Il a en effet confirmé qu'un Remake du neuvième opus serait quant à lui bien en développement. Le match est en tout cas disputé entre les fans s'agissant duquel des deux épisodes est le plus populaire. Square Enix semble cependant avoir tranché en faveur du neuvième.

Puisque tout ceci provient de conversations entre fans et leakers, il convient toutefois de prendre ces informations avec de prudentes pincettes. À l'heure actuelle, Square Enix n'a pas officiellement annoncé travailler sur le Remake de FFX ou FFIX. Il faudra donc attendre une quelconque annonce en bonne et due forme en ce sens. Quoi qu'il en soit, le géant japonais a dernièrement opéré un important changement de stratégie concernant Final Fantasy et ses licences au sens large. Après de longues années idylliques avec PlayStation, il est visiblement temps pour lui de passer à une approche multiplateformes. Ses prochains jeux devraient donc arriver également sur PC et Xbox Series, pour améliorer sa profitabilité, mais ce qui ne devrait pas non plus déplaire les joueurs au sens large.