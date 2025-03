Dix ans plus tard, FFX Remaster a corrigé son plus gros défaut grâce aux moddeurs, à savoir la modélisation des visages et les expressions faciales. La version HD aurait dû améliorer cet aspect, mais il s'est produit finalement l'inverse, au grand désespoir des fans de la première heure. Une erreur qui est d'autant moins passée inaperçue que cet épisode reste l'un des Final Fantasy les plus aimés parmi les joueurs, mais également parmi un bon nombre de développeurs.

Un successeur spirituel pour FFX

FFX Remake deviendra t-il une réalité ? Vu le succès de FF7 Rebirth, il y a de fortes chances que Square Enix étudie la question à un moment donné. Mais un tel chantier pourrait ne pas sortir avant de longues années, alors en attendant si vous êtes fans de FFX, on vous conseille de surveiller un jeu très prometteur : Clair Obscur Expedition 33.

Un RPG prévu dans les sorties jeux vidéo d'avril 2025 qui pourrait être un candidat au titre de meilleur jeu de l'année selon notre Kikitoes national. « Est-ce que ça ne serait pas lui le GOTY 2025 ? Clair Obscur Expédition 33 est plus qu’un jeu vidéo, c’est une véritable œuvre d’art ». Et si l'on fait référence à FFX, c'est parce que c'est l'une des influences assumées et revendiquées par l'équipe de Clair Obscur: Expedition 33.

« Final Fantasy 10 et les premiers jeux sur PlayStation comme FF7, FF8 et FF9, sont parmi les plus grandes sources d'inspiration. Ce sont des jeux d'enfance importants pour Guillaume Broche, le directeur de jeu. Il voulait retrouver le sentiment qui, selon lui, aurait subsisté dans les jeux modernes de type Final Fantasy, s'ils avaient continué à faire du tour par tour. Mais il a aussi mélangé beaucoup d'inspirations différentes. Final Fantasy et les JRPG sont sans aucun doute notre principal héritage en matière de gameplay » a déclaré le co-fondateur du studio Sandfall Interactive, et producteur de Clair Obscur: Expedition 33, François Meurisse auprès de Gamesradar. Durant une preview, un des développeurs a également cité Lost Odyssey comme l'une des principales inspirations, aux côtés de FFX, comme rapporté par Giant Bomb.

