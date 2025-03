Pour découvrir Final Fantasy X et sa suite aujourd’hui, il faut impérativement passer par les remasters sortis en 2013. Pour autant ils comprennent un défaut majeur, qui est enfin corrigé 10 ans plus tard.

FFX est de ces jeux qui ont marqué toute une génération. Le RPG culte et sa suite ont conquis près de 21 millions de joueurs en près de 20 ans. Des chiffres gonflés grâce à leur ressortie sur PS3 puis PS4 avec la compilation Final Fantasy X / X-2 HD Remaster sortie il y a plus de 10 ans maintenant. Si elle a clairement permis d’insuffler un second souffle à ce duo, elle n’a clairement pas été au goût de tous en raison d’un défaut flagrant, qui vient enfin d'être officieusement corrigé.

FFX HD se rapproche enfin de ce qu'il devait être

Pour son époque, Final Fantasy 10 c’était quelque chose techniquement. Un RPG entièrement doublé, des cinématiques à se damner et des expressions faciales propres pour l’époque. On était en droit de s’attendre à ce que les remasters subliment ces aspects techniques, mais il a eu tendance à faire l’effet inverse sur un point. Beaucoup de fans ont trouvé au contraire que FFX HD n’a pas fait justice à la modélisation des personnages et a balayé toute expression sur leur visage… et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Un vilain défaut qui avait fait reparler de lui il n’y a pas si longtemps que ça, alors que des joueurs redécouvraient enfin le RPG culte.

Un problème qui a récemment fait parler dans FFX

Face à ce problème, certains fans ont décidé de prendre les choses en main de retrousser leurs manches et d’offrir aux joueurs ce qu’ils méritent. Le moddeur Impulserina était parvenu à l’époque à récupérer les modèles originaux des personnages, mais il y a quelques mois de cela un certain Vyacharin leur a donné un joli coup de pinceau pour qui collent parfaitement à FFX HD et le résultat est clairement ce qu’on était en droit d’attendre à la sortie du jeu. 10 ans plus tard, Tidus reprend des couleurs, Yuna regagne un visage expressif, Lulu a sa bouille d’antan. La corde nostalgique vibre à tout-va. En revanche, seuls les joueuses et joueurs PC pourront profiter de ce travail remarquable grâce au mod entièrement gratuit.

Aperçu du mod pour FFX HD© Vyacharin

Quant à FFX-2, il faudra faire preuve de patience. Le moddeur est déjà sur le coup. Le modèle de Yuna a déjà été restauré et remis au goût du jour. Malheureusement, ce nouveau mod ne corrige pas l’autre défaut majeur de Final Fantasy 10 HD Remaster : ses effets de lumière qui ont en grande partie régressé avec ce remaster. C’est toujours ça de pris ceci dit.

Source : NexusMod