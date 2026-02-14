Avis aux fans de Final Fantasy X et plus particulièrement ceux qui trouvent que leurs étagères sont dépourvues du jeu, on a une bonne nouvelle pour vous.

Alors que l’espoir d’un FFX Remake semble avoir disparu avec le lanceur d’alerte à l’origine de la rumeur, le jeu continue de faire parler de lui de temps à autre. Au détour des paroles de développeurs de Clair Obscur, qui encouragent les amoureux de RPG n’ayant pas déjà arpenté le monde de Spira à le faire ; comme des vétérans du genre, qui leur recommandent la même chose ; que de ceux qui se sont laissés tenter et charmer. Presque 25 ans après sa sortie initiale, le jeu PS2 continue de traverser les âges, et cela ne semble pas avoir échappé à Square Enix. Étant sans doute à court d’idées de figurines dérivées de FF7, l’éditeur japonais va enfin venir charmer le portemonnaie des fans inconditionnels de FFX.

Enfin de nouvelles figurines pour FFX

Ou peut-être est-ce Good Smile Company qui a eu du flair. Le fabricant de figurines japonais surtout connu pour ses Nendoroids propose également une gamme plus classique, à prix abordable et avec une finition assez correcte. De Hades à Zelda en passant par Baldur’s Gate 3, l’entreprise et le jeu vidéo, c’est une belle histoire d’amour. Pas un « fandom » un tant soit peu populaire n’échappe à son radar, pas même FFX des décennies plus tard. Sans crier gare, Good Smile Company a ainsi annoncé l’arrivée prochaine de figurines statiques à l’effigie de Yuna et de Tidus. Quel Tidus, me demanderont les fans avertis ?

Difficile à dire si l'entreprise optera pour sa version aseptisée promue par Square Enix ces dernières années, ou s’il aura son teint d’origine, puisque que seule la figurine de Yuna a été dévoilée dans son entièreté. Aucune date de sortie ou de prix n’ont été annoncés pour l’instant. Good Smile Company devrait communiquer plus amplement sur ses premières figurines FFX dans les mois à venir.