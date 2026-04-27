Pour les fans de Final Fantasy, cette année 2026 risque sans doute de rester dans les mémoires un bon moment. En effet, outre l’arrivée tant attendue de FF7 Remake et FF7 Rebirth sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, Square Enix a récemment multiplié les annonces autour de la franchise, qui amènera notamment Final Fantasy 14 sur la dernière machine de Nintendo en plus d’offrir aux fans de FF9 une nouvelle série d’animation très attendue. Et c’est sans compter FFX, qui n’est évidemment pas non plus oublié par l’éditeur.

FFX prépare son 25ème anniversaire avec de belles surprises

Il faut dire aussi que pour ce JRPG mythique de la PS2, qui figure aujourd’hui encore parmi les préférés des amateurs de Final Fantasy, 2026 est loin d'être une année comme les autres. Il s’agit de celle de son vingt-cinquième anniversaire, que l’on célèbrera officiellement le 19 juillet prochain. Forcément, Square Enix prend donc un peu d’avance pour célébrer cela comme il se doit avec le lancement d’un nouveau site dédié à l’événement, qui promet d’ores et déjà de nombreuses surprises qui raviront les fans de FFX et les collectionneurs.

« Nous avons préparé divers événements pour exprimer notre gratitude envers tous ceux qui nous ont soutenus au fil des années » confirme en effet l’éditeur, qui a alors profité de l’occasion pour dévoiler certaines d’entre elles. À commencer par l’annonce de nouveaux goodies, qui sont en fait des peluches aux couleurs des personnages de FFX qu’il sera possible d’acheter sur la boutique officielle de Square Enix. Il vous en coûtera alors entre 4 400 ¥ et 4 620 ¥, soit entre 23€ et 25€, en sachant que leur sortie est annoncée pour le mois de juillet.

En parallèle, deux nouveaux livres seront également proposés, avec un artbook compilant toutes les illustrations officielles du jeu aux côtés d’images inédites signées Tetsuya Nomura ; mais aussi un album commémoratif dédié aux 25 ans de FFX, qui reconstitue l’histoire du jeu dans son intégralité avec des images remastérisées en haute définition pour l’occasion. Annoncés pour le 3 juillet prochain, ils seront alors respectivement vendus aux tarifs de 15€ (2 750 ¥) et 19€ (3 520 ¥), toujours sur la boutique officielle de Square Enix.

Des immanquables pour les fans

Enfin, pour les plus mélomanes des fans, trois nouveaux vinyles seront produits. Le premier, vendu au prix de 50€ (9 350 ¥), contiendra 20 morceaux issus de la bande-originale de FFX, répartis sur deux disques. Le deuxième, dédié au titre phare « To Zanarkand », compilera 15 des arrangements réalisés pour ce dernier pour la somme de 13€ (2 420 ¥). Quant au dernier, baptisé « House Grooves », il revisitera 12 des morceaux de FFX dans une ambiance deep house au prix de 18€ (3 300 ¥). Et comme le confirme Square Enix : les choses ne font alors que commencer.

Source : Square Enix