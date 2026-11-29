Square Enix continue de célébrer le 25e anniversaire de FFX en dévoilant deux nouveautés qui vont faire de l’œil aux fans et aux collectionneurs. Et elles sont tout simplement adorables.

Depuis 25 ans, les aventures de Tidus, Yuna et leurs compagnons continuent de faire vibrer le cœur des fans de JRPG. A défaut d’une nouvelle version qui viendrait corriger le vilain lifting des personnages dans FFX-HD, Square Enix a trouvé une autre façon de célébrer cet anniversaire, et celle qui connaît le mieux : du nouveau merchandising. Après un vinyle, deux artbooks pour l’instant réservés au Japon, une collection spéciale pour le jeu de cartes Final Fantasy, l’éditeur japonais dévoile enfin deux nouvelles figurines à l’effigie de Tidus et Yuna.

Deux figurines Adorable Arts FFX







A ce jour, Final Fantasy X reste l’un des épisodes les plus marquants de la saga, mais aussi l’un des RPG incontournables de l’ère PS2. A sa sortie, le jeu avait marqué un véritable tournant pour la licence, avec l’arrivée des doublages, une réalisation particulièrement ambitieuse, des cinématiques mémorables, une bande-son exceptionnelle, sans oublier son histoire bouleversante, qui continue de marquer les joueurs un quart de siècle plus tard. Pour souffler les 25 bougies du RPG, Square Enix va donc commercialiser deux nouvelles figurines FFX dans la collection Adorable Arts, une gamme de personnages chibi qui n’est pas sans rappeler les célèbres Nendoroids.

Sans surprise, ce sont Tidus et Yuna qui ont été choisis pour présenter le jeu. Comme pour le reste de la gamme, les deux héros de FFX profiteront de plusieurs éléments interchangeables permettant de varier leurs poses selon vos envies. Chacune mesurera environ 11 cm de hauteur, le tout avec un petit socle de 7 cm de diamètre. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes au Japon pour 8,800 yens, soit une cinquantaine d’euros pour une sortie prévue aux alentours du 31 juillet 2027.

Source : Square Enix