25 ans déjà que l’aventure de Tidus, Yuna et leurs compagnons accompagne de nombreux fans de JRPG. A défaut d’un nouveau jeu ou d’un patch pour corriger la vilaine bouille des personnages dans FFX-HD, Square Enix a tenu à célébrer cet anniversaire avec quelques nouveautés côté merchandising. Entre un vinyle commercialisé partout et deux artbooks, réservés au Japon pour l’heure, on pouvait penser que l’éditeur avait fait le tour des nouveautés. C’était sans compter sur l’annonce d’une collection spéciale dédiée au jeu, en partenariat avec son JCC, FF Trading Card Game. Prévoyez quand même un peu de gils.

Une collection spéciale pour les fans de FFX

Sorti au Japon en juillet 2001 sur PS2, Final Fantasy X reste l’un des épisodes les plus marquants de la console, comme de la saga. Ce premier volet à proposer des doublages pour ses personnages avait particulièrement séduit par sa technique, son histoire, son univers, ses combats au tour par tour et ses musiques envoûtantes. Dire que le pèlerinage de Yuna et le voyage jusqu’à Zanarkand ont marqué les mémoires serait un doux euphémisme à ce stade. Et 25 ans plus tard, l’éditeur entend bien surfer sur l’affection de la communauté pour FFX. Le jeu de cartes Final Fantasy Trading Card passera donc à l’heure de Spira avec un coffret anniversaire regroupant 13 cartes aux couleurs du jeu, reprenant notamment les images promotionnelles emblématiques de FFX.

Pour les collectionneurs, cela inclut notamment plusieurs références rares de l’extension Blissful Eternity, toutes profitant d’un traitement brillant exclusif et de textes écrits en Al Bhed, la langue fictive du jeu. Le coffret du JCC Final Fantasy dédié à FFX est pour l’instant annoncé au prix de 109,99, avec une sortie prévue en février 2027 en France, bien que les cartes resteront manifestement en anglais selon la boutique officielle de Square Enix. C’est d’ailleurs là-bas qu’il faudra se rendre pour précommander son coffret. Voici donc la liste de toutes les cartes FFX disponibles dans ce coffret :







La liste des cartes du coffret Final Fantasy X

PR-111: Yuna & Tidus

1-177R: Yuna (Key Art spécial du 25e anniversaire)

22-122L: Tidus (Key Art spécial du 25e anniversaire)

1-001H: Auron

1-089H: Rikku

1-102H: Kimahri

1-149H: Lulu

1-176H: Yuna

1-180R: Wakka

1-213S: Tidus

16-139S: Tidus

29-110C: Yuna (signée par Yukihiro Kajimoto)

29-105L: Tidus (signée par Yukihiro Kajimoto)

Source : Square Enix